النهار Plus

قدم فريق عمل مسرحية «نور الظلام 2» عرضا خاصا للإعلاميين على خشبة مسرح نقابة العمال في ميدان حولي العمل المقتبس من أساطير عالمية من بطولة نخبة من النجوم، هم هند البلوشي، مشعل شايع، رهف جيتارا، منال الجارالله، بيهانا، ملك أبوزيد، عبد الرحمن الهزيم، سعيد السعدون وغيرهم. وقد تم تجهيز المسرح على قدم وساق لاستقبال الجماهير من قبل فريق العمل، وأيضا تم تجهيزه من الناحية التقنية بكامل العناصر التي تتلاءم مع فكرة المسرحية حتى تسهم في إنجاح ما يعرض فيه.

التجربة الأولى

وقالت الفنانة هند البلوشي ان مسرحية «نور الظلام 2» من إنتاج مؤسستها «هند ماجيك للإنتاج الفني والمسرحي»، ومن تأليفها، وبطولتها، وإخراجها، والأغاني العمل من تلحينها. وبينت البلوشي أنها التجربة الأولى لها في التلحين لمسرحية غنائية مدتها ساعة ونصف وعلقت «المسرحية كانت بالنسبة لي طفرة إنتاجيه، وفكرية، وحولت مسار فكر هند البلوشي في الإنتاج، فالمسرح الغنائي الاستعراضي يستهويني، وأحببت أن أعمل نوعاً نفتقده في مجتمعنا أو مسرحنا الكويتي، وهو المسرح الاستعراضي الغنائي، وأطمح مثل ما يكون في «برودواي شو»، أن يكون هناك «كويت شو».

توليفة بين الأساطير

وعن الجديد في المسرحية تقول البلوشي التقنيات، والقصة والمملكة الجديدة التي دخلت في العمل حتى تعطي قصة أعمق وأكبر، لافته أن العمل للكبار بقالب أطفال ويشتمل على الغموض وعلقت قائلة «أنا أطمح لبناء مسرح للعائلة». ومن ناحية مضامين المسرحية تقول إنها اقتبست اسطورتي «ماليفسنت» و«الجمال النائم» وقامت بدمجهما في إعداد وتأليف قصة جديدة بشكل تلك الأسطورتين، لافتة أنها استطاعت أن تعمل توليفه جميلة بين هذه الأساطير ومزجتها وعملت قصه خاصة بها وفي نور الظلام. أما عن كلمة «نور الظلام» فتوضح بأن لو ركزنا فيها رأينا فيها عمقاً، وأن الظلام مستحيل أن يكون فيه نور، لكن نور الظلام هو القمر والذي يوصف بالجمال وعلقت قائلة «هناك رمزيات كثيرة في التأليف سواء أكان النص أو العرض». من جانب آخر قالت البلوشي إن الفنانة أنجلينا جولي أيقونتها وتحبها، وتحرص على متابعة أعمالها، ومعجبة بانتقائها للأدوار والقصص، وأنها من خلال المسرحية أحبت أن تعمل «ماليفسنت» بقالب كويتي.

طابع فنتازي واستعراضي

من جانبها تحدثت الفنانة رهف جيتارا عن دورها وقالت «أجسد دور الملكة روز التي لم تكن شخصيتها في الجزء الأول من نور الظلام، واستكمالا لجزء الثاني كان هناك تفاصيل تتضح الرؤية فيها». وأضافت أن شخصيتها في العمل نرجسية وشريرة، ومتكبرة، وأنها زوجة الملك قيصر. وبينت أنها أحبت دورها كثيرا، والذي شدها إلى العمل أنه غنائي واستعراضي، بالإضافة إلى أن فريق العمل متكاتف، والديكور الاحترافي، والتفاصيل الأخرى المكملة للعمل. أما الفنان مشعل شايع قال إنه يجسد دور الملك قيصر والذي وصل لمكانته كملك من خلال القتل وفي آخر المسرحية يتم القبض عليه وإظهار أعماله الشريرة ويحكم عليه بالإعدام، وعبر الشايع عن سعادته بالعمل مع نخبه من الفنانين ومنهم هند البلوشي، ورهف جيتارا، وأحمد السعدون، لافت إلى أن العمل يجمعه مع ابنه «محمد» وفي المسرحية يجسد ابنه أيضا الأمير «توم». وأضاف أن المسرحية لجميع الفئات العمرية وفيها طابع فنتازي وأغاني واستعراض جميل جدا من قبل الفنانين والفريق الاستعراضي، وقيم هادفة نريد أن نوصلها للجمهور رسمت كأنها لوحة فنية تنشر الاستفادة في حياتهم، وفي الختام تمنى شايع أن ينال العمل على استحسان الحضور وأن يكلل بالنجاح.

تجربة ثانية في المسرح

وبدورها قالت الفنانة منال الجارالله إنها تجسد شخصية «إرورا» وهي أحد أعوان «ماليفسنت»، والتي دائما ترفقها وتكون جانبا إلى جنب معها. وقال الفنان محمد شايع بإنه يجسد دور الأمير «توم» ويعيش علاقة حب مع الأميرة «آريا»، وبنفس الوقت يكون هناك رفض بالزواج منها. ولفت أن أحب دوره والشخصية التي جسدها وهذه التجربة الثانية له في المسرح وقال «أنا في الأساس مغنى وقد جاءتني فرصه في المسرح وأنا أبذل كل ما لدي من مجهود». وقالت بيهانا أنها تجسد دور الأميرة «آريا» مشيرة أنها من المفترض أنها ماتت ولكن «ماليفسنت» حولت هذا الموت إلى لعنة ولن تتخلص من هذه اللعنة حتى تجد الحب الحقيقي، ومع توالي أحداث المسرحية سوف يعرف الجمهور أن الحب الحقيقي هو حب الام. وأوضحت الفنانة ملك أبو زيد بأنها تروي الأحداث وفي النهاية يعرف الجمهور أنها ابنة «ماليفسنت» مشيرة أنها متواجدة طوال أحداث المسرحية وتنتقل من مشهد إلى آخر.

الجدير بالذكر أن مخرج ومنفذ وتصميم حركة مجاميع عبد الرحمن الهزيم، مساعد مخرج حسين الفودري، مخرج مساعد فهد الدهام، توزيع واشراف موسيقي عبد الله المسعود، ديكور محمد الرباح، أزياء علي دشتي، اكسسوار وتصميم معدات محاربين «Mjk world group» تنسيق ومتابعة الإعلامية آلاء الوزان.

