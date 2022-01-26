النهار Plus

نشرت الممثلة ?منة فضالي? صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت منة بفستان قصير من قماش ناعم باللون الذهبي والبنفسجي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.

وحظيت إطلالة منة على إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها.

وكانت منة شاركت مؤخرا متابعيها رسالة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيها تعافيها من فيروس كورونا وإنتهائها من الحجر الصحي.

وعلقت فضالي على الصورة قائلة: «الحمدلله بقيت سلبية 14 يوم في البيت منهم اسبوع بموت بجد الحمدلله خلو بالكم مرض تعب وصعب».

