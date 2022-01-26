النهار Plus

أطلت نوال على متابعيها بملابس كلاسيكية باللون الأبيض واضعةً ماكياجاً ناعماً بألوان ترابية مع تسريحة شعر ناعمة. وتلقت نوال الكثير من التعليقات المادحة بجمالها وأناقة إطلالتها. وكانت نوال شاركت مؤخراً المتابعين مقطع فيديو عفوياً، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت نوال في الفيديو مع الملحن المصري عمرو مصطفى، أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة في الستوديو وسط تفاعل ملحوظ وعفوي من الحاضرين أيضاً.

وعلقت نوال على المنشور، معبرة عن أجواء عملها في العام الجديد، قائلة: «هيك رح تكون سنة 2022 ولعانة مع عمرو مصطفى».

