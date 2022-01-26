النهار Plus

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي مقع فيديو يرصد كواليس مشهد الحريق في مسلسلها «عنبر6». وعلقت على الفيديو، بقولها: «كان التحضير لمشهد الحريق مو سهل ابدا واخد وقت كتير قبل واثناء وبعد». ومسلسل «عنبر6» من بطولة سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، نواف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون وغيرهم، معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مي سعيد، إنتاج شركة Eagle Films Productions، ومن إخراج علي العلي.

