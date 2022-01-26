النهار Plus

رشا عكاب فنانة تشكيلية عراقية، حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة من قسم التصميم في العراق وماجستير في الفن الحديث وفن الجرافيك وإدارة الأعمال من ألمانيا.

تتحدث عكاب في حوار مع «النهار»، عن بدايتها بالقول «بدأت موهبتي منذ نعومة أظفاري وتشجيع عائلي لان محيطي خصب بالفن والابداع.. والدي هو الداعم الأول والمعلم الأقرب لي وكل العائلة، فمنها نسجت خيوط أفكاري وعززتها بالدراسة والاصرار على أن ارسم لوحة مؤثرة بالعالم الخارجي».

وتعتبر رشا «الرسم موهبة نادرة واحساساً فردياً لا يرتبط بقاعدة أو قانون هذا ما تعلمته بالفن الحديث».

وعن طقوسها بالرسم، أكدت أن «الرسم حالة روحية يدخلها الفنان، قد تستثيره كلمة أو موقف.. بالنسبة لي الموسيقى والأغاني تدخلني حالة من الحلم أنا وألواني ولوحتي يتوقف عندي الزمن ولا يبقى لي سوى حاضر ملون».

وأضافت «لوحاتي قصص تحاكي المرأة وجمال المرأة والتراث والاكسسوار ورسائل جميلة، اللوحة هي شباك يقدم رسالة جميلة على حائط فيجب أن تكون مشعة بالأمل والطاقة المميزة».

وحول طموحها، أجابت « كان طموحي أن تصل لوحاتي إلى كل مكان في العالم والحمد لله من خلال المعجبين بفني اقتنوا لوحاتي من مختلف دول العالم.. طموحي الآن أن اقيم معارض في كل دول العالم، أقمت معارض في ألمانيا وهولندا والدنمارك، وعربيا في العراق وسورية والأردن».

وأشارت إلى أن «الفنان يؤرخ بطريقة عميقة لأن لوحة الفنان تُقرأ دون حروف بلغة يفهمها الجميع، وهو ما يحصل معي في طرح موضوع اللوحة والمتلقي غير عربي واحياناً اكتفي بشرح بسيط عن القصة غايتي أروي قصصنا الشعبية وتصل إلى المتلقي الأوروبي».

وقالت رشا في حديثها لـ «النهار» إن «الفن التشكيلي العراقي من أجمل الفنون الفنان العراقي فنان غني ومشبع بالحضارة والالوان والتاريخ لو نستمد ألواننا من العراق لخلقنا أجمل فن، وأحياناً أخطط للوحة ولم ادخل عالمها فاتركها، والفن مزاج وروح».

رسالة الحياة

واستطردت «لوحاتي تحاكي الحب والحياة للمرأة لان المرأة هي رسالة الحياة من كل نواحي الحياة، وأكبر ظلم تواجهه المرأة هو عدم تعليمها لأنها الخسارة الأولى، واحصل على افكاري عندما أمر بمواقف وظروف واحياناً من كتاب أو قصة أحياناً أغنية أو موسيقى، وعالمي يخلق افكاري كذلك مشاركاتي كثيرة منذ الصغر في معارض مشتركة».

وتضيف «لوحاتي من المدرسة التعبيرية بطريقة سهلة للناظر متأثرة بألف حديث وتبقى كل اعمالي تجارب فنية وأنا في مرحلة البحث والاستكشاف لأصل الى ما يرضيني حقاً، وأكثر وقت أحب الرسم فيه هو وقت الهدوء، والاستقرار من كل الأعمال ولكن احياناً انا في المطبخ تأخذني الفكرة إلى مرسمي لأنفذ ما بأفكاري لأن الفن حالة إبداعية تستفز من خلال أغنية أو موسيقى».

وتلفت رشا إلى «كل الألوان قريبة إلى قلبي.. وكل لوحاتي تمثلني وتعبر عن شخصيتي، فمثلاً لوحتي حلم أول لوحة رسمتها في الغربة قبل 16 عاما تحاكي قصة امرأة بعيدة عن وطنها وآخر أعمالي لوحه اسمها (هرة) ولدي مجموعة منوعة تحت عنوان (الورد) كلها لم تعرض بعد».

سلاح ذو حدين

وأقرت الفنانة العراقية بأن «مواقع التواصل الاجتماعي مهمه جداً للفنان المغترب لأنها تدعمه وتوصل رسالته وما يقدمه لكنها سلاح ذو حدين احياناً»، مشيرة إلى أن «هدفي إيصال البيئة العراقية إلى العالم فمنها استمد لوحاتي وهي معروفة بالروح الشرقية البغدادية لأني من هذه البيئة».

ووصفت عكاب واقع المرأة بالقول، «ازدهرت المرأة بمجالات شتى الطب والعلوم والهندسة والفن وهي ناجحة في كل الظروف بالإضافة إلى إنها أم ومربية ناجحة في بيتها ومربية جيل ناجح، كوني انسانة عاملة وزوجة وأم لطفلين يكون عندي الكثير من الارتباطات، يومي مليءبالأعمال لكني احبها لأنها سبب نجاحي في الالتزامات المنزلية والعائلية واجبات مقدسة احرص على اكمالها وحريصة جداً على اطفالي واقدم لهم وقتاً كافياً ودعماً وترابطاً روحياً لانهم رسالتي وثمرة الايام القادمة، الانسان الناجح يخطط ليكون منتجاً في يومه وناجحاً، وعندما ارسم اكون منتهية من كل التزاماتي واتفرغ لألواني».

كما أكدت بأن «المرأة هي القائد في الحياة وهي المساند الأول للرجل وعامود بيتها وامل وحافز لأولادها، واستمد الإصرار والاستمرارية من الشمس التي تشرق كل يوم.. كل يوم جديد فيه امل فيه قوة أكثر وعبرة».

وتقول عكاب إن «كورونا غيرت أفكاري وغيرت كل شيء في الكون، جعلني اكون اقوى وزادت اصراري على ان الحياة مستمرة، وهي واحدة من دروس الحياة لكن اللون والفن اقوى فرغم كل شيء شاركت بعدة معارض اونلاين ومخططة لعمل معرض شخصي والعمل عليه حالياً».

وختمت حديثها بأن «المرأة اليوم تزدهر في كل محافل الحياة وتقدم يدها لمساعدة الرجل لتكتمل نجاحات الإنسان في المجتمع وازدهار الأمم وأنا كامرأة فنانة اتمنى ان يكون العالم ملوناً بألوان الحياة الجميلة».

