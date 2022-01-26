النهار Plus

ضمن فعاليات وأنشطة الموسم الثقافي في دار الآثار الاسلامية اقيم عرض «المدينة المنتصرة» وهو الجزء الثالث من سلسلة فيلم العرب وهي عبارة عن عشرة أفلام وثائقية تستكشف تاريخ العرب وثقافتهم ومجتمعهم من الداخل من خلال حياة وآراء العرب اليوم، وقد كان في مقدمة الحضور الشيخة حصة صباح السالم رئيسة دار الآثار الاسلامية وعدد من المهتمين بما يقدمه الدار من فعاليات وانشطة وايضا معقبو الفيلم كل من د. محمد الرميحي والزميل سامي النصف نائب رئيس تحرير جريدة النهار.

وتناول الفيلم موضوع تغير الثروات نتيجة التغير بين حياة المدينة وحياة الريف في العالم العربي والعلاقة التقليدية بينها وذلك بالتركيز على منطقة صغيرة في القاهرة وجزء من قرية في دلتا النيل التي تقع على بعد 60 ميلاً شمالاً من القاهرة.

وتم تسليط الضوء على شخصية الفلاح «متولي» وحياته الشاقة في القرية الذي يتمنى تغييرها بالذهاب إلى القاهرة لإيجاد فرص معيشية أفضل، وقد كان الفلاحون ينظرون إلى القاهرة ليس بنظرتنا الحالية لأعبائها واكتظاظها سكانياً إنما بنظرة القرن الـ 19 الميلادي الحالمة والتي ترى أنها المدينة التي ستنافس مدينة باريس في فرنسا.

وقد بين الكاتب ومؤلف الجزء الثالث جلال أمين من خلال تصوير معاناة وآمال المهاجرين العمال كيف تتغير المناطق العظيمة المسيطرة إلى مجرد عاصمة تعتمد على التلاعب والسيطرة الاجتماعية عن بعد كما يحدث الآن في جميع مناطق العالم، وبعد ان تتبين له الحقائق على ارض الواقع يرجع إلى قريته ويقرر البقاء فيها. وبعد ذلك قام د. محمد الرميحي بالتعقيب على الفيلم حيث ثمن في البداية وتقدم بالشكر الى الشيخة حصة صباح السالم التي تقوم بجهد تنويري عملا لا قولا، واي كلمات لا يمكن ان توفيها حقها في الامتنان نيابة عن كل الراغبين بغد افضل لمجتمعنا.

واضاف قائلا: الفيلم في تقديري فيلم متميز ويقدم صورة عن مصر المعاصرة والحديثة وايضا الى مصر ما بين الريف والمدينة وعكسها وبين الهجرة الى المدينة او الى خارج الوطن العربي، ومن خلال فهمي للفيلم بعد رؤيته فانه يبحث عن الاقتصاد الحديث لمصر اي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذا المجتمع العربي، وقد بلغت مصر اليوم 102 مليون نسمة وهي تتزايد ربع مليون نسمة كل شهرين، ولا بد ان نشير الى ان 25 -30% هم تحت خط الفقر والقوة العاملة 30 مليونا والبطالة تصل بين 7-10% من قوة العمل، وبالتالي يكون الناتج الاجمالي حسب القطاعات 11% للزراعة و35% صناعة وتعدين وحوالي 52%خدمات بما فيها دخل قناة السويس وبالتالي نصل الى نتيجة بان هناك ضغطا اجتماعيا على موارد محدودة.

واضاف قائلا: يتحدث الفيلم عن مقولة فيلسوف يوناني «مصر هبة النيل» ولي في ذلك قصة في الستينيات حيث كان هناك أستاذ اجتماع يدرسنا المادة متخرج في بريطانيا وقدم لنا سؤالا في الفصل: «علق على الاتي.. مصـر هبة النيل»، وعكفنا انا والزملاء على تدبيج آيات المديح في النيل وخيراته، سـؤال بسيط، وعندما وزع علينا ورق الإجابة كان الجميع قد اخذ صفرا! وقال مفسـرا: انا اردت ان ارسـل لكم رسـالة ان مصـر يجب ان تعتمد على «الصناعة» فهي التي تخلق القيمة المضـافة لرأس المال وضابطة للمجتمع، وإلا فسـوف نبقى مزارعين كما كان اجددنا قبل آلاف السنين وبنفس الطريقة.

وقال ايضا: مصر في ستينيات القرن الماضـي كانت محتفظة ببريقها والجيل الذي قبلنا مثل عبد العزيز الصـرعاوي واحمد العدواني وعبد العزيز حسين «رحمهم الله جميعا» نقلوا الينا أن شوارع القاهرة كانت تنظف في الربع الأخير من الليل بالماء والصابون، وفي عام 1925 فازت القاهرة كأجمل مدينة في العالم، وايضا السكة الحديد تعتبر الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة! وفي عام 1950 كما استذكر ان مجلة الهلال المعروفة خصصت عددا خاصا عن مصر عام 2000 ذكر فيه ان مصر في ذلك الوقت سوف تكون بلدا دائنا لبريطانيا بمئات الملايين من الجنيهات، ذلك الوقت كان بريطانيا مدينة في مصر

كما تطرق الى الإصلاح الزراعي قائلا: الاصلاح فتت الملكية الزراعية وحرم القطاع الزراعي من التراكم الرأسمالي والميكنة الممكنة والتأميمات للبيوت التجارية والصناعية وسيادة القطاع العام ويمكن أن كلها كانت مبررة سياسيا، ولكنها لم تكن كذلك اقتصاديا، طبعا الحروب وزيادة السكان وضـعف التعليم اضـافت الى المشكلة مشاكل أخرى، كما ان بين الحربين ازدهرت الصناعة نسبيا بسبب تراكم رأس المال من الإنتاج الزراعي الناشئ من الحيازات الكبيرة، ونشطت بورصة القطن كما نشط العمل الفني والبحثي، الا ان مصر وقتها ابتليت بإدارة فاسدة فكانت الطبقة الحاكمة الجديدة بعد 1952 تبحث عن سـند شعبي يقلل من سلطة الطبقة السابقة فتم ما عرف بالإصلاح الزراعي والتأميم والذي طال كل شيء تقريبا، وقد تحدث امين معلوف في رائعته (غرق الحضـارات) فيها عن عائلته التي اممت ممتلكاتها في مصـر التي احبها فكـان مشدوها بعيد الناصـر من جهته سياسيا وفي نفس الوقت يرى كيف تراجع الوضـع الاقتصـادي وتدهورت العملة وهجر اليونانيون والشوام والايطاليون البلد! وأذنوا لي أن أنقل فقرة معبرة من (غرق الحضارات) يقول فيها «مصـر كانت المنارة للعالم اجمع اوبرا القاهرة شـهدت عام 1871 اوبرا عايدة مصـر كلية الطب في جامعة القاهرة كانت من افضـل الكليات في العالم. بعد حرب السـويس اعلنوا موت مصـر الكوزموبوليتية والليبرالية واتخذت جملة من التدابير لطرد الأجانب من مصـر أدى ذلك الى نزوح جماعي لجميع الطوائف، لم يعرف جمال عبد الناصـر كيف يتجاوز مشاعر النقمة السطحية ليشرح لرفاقه في النضال ان الأولويات قد تغيرت، وان بعض الأعداء الألداء بالأمس اصبحوا سـاعة النصـر شـركاء ثمينين بحكم قربهم من المركز الاقتصـادي والفكري في العالم، لم يتسامح كما فعل ماندلا في جنوب افريقيا،وتراكم الشعور بالكره الى درجة أنه في أحد الأيام انسـاق خوفا من اتهامه بالضعف في حرب لا يريدها وسـتجر عليه الويلات وعلى الامة التي كانت تؤمن به».

وقد تولى القطاع العام الإدارة في كل شـيء تقريبا، وجمدت حتى إيجارات الشقق واعتبر معلوف الفكر الأحادي في مصــر أيام الثورة أحد حفاري قبور الشرق الذي كان يحب! ونقل القطاع العام كل أمراض البيروقراطية وأيضا الفساد!

وقال أيضا: في فترة السادات شهدت شيئاً من الانفتاح وتم إعادة بعض ممتلكات من امم لهم واستمرت الاصلاحات على زمن مبارك كما استمر السيسي بذلك وربما تضع مصر على الطريق الاقتصادي الصحيح.

واختتم قائلا: عدد السكان المتزايد وضعف التعليم يأكلان من القدرة على النمو الاقتصادي القادر على الاقلاع.

وبعدها تحدث الزميل سامي النصف قائلا: فكرة الفيلم تطرق الى موضوع مهم جدا ولابد أن أتطرق إلى أمر حيث كنت متنقلا بالـ»الكروز» بين أسوان والأقصر وكنا ننزل في تلك الأماكن الحضارية ويتم الشرح لنا عن تلك الحضارة المبهرة التي تمتد إلى 5 آلاف سنة ونرى كيف تقدموا في الزراعة وغيرها من المجالات وفي اليوم التالي نرى الطنبورة والساقية وبالمقابل قُدت سيارتي من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي في الولايات المتحدة الاميركية لم أجد أي انقطاع للزراعة ونجدها مترامية الاطراف حتى يكون هناك انتاج زراعي.

وأضاف أيضا: من الإشكالات هناك أكذوبة ان مصر بلد زراعي وهو بالعكس لأن مصر 95% منها صحراء ومعدل نزول الأمطار 10 ملي معناه أن الجو جاف وحار مع ان الدول الزراعية عكس ذلك تماما فيوجد فيها أمطار طوال العام والأنهار والشلالات وغيرها من توافر أسباب الزراعة والاصلاح الزراعي الذي دمر الزراعة في مصر ومن بعد انتهاء هذا الفيلم في سنة 1980 اتت فترة حكم حسني مبارك الذي شجع على الزراعة الحديثة على الطريق الصحراوي بين المدن واليوم انتاج تلك المزارع اكثر من دلتا النيل.

واضاف ايضا: لاحظتم خلال عرض الفيلم وجود كم هائل من الاطفال والذي ينم عن التزايد السكاني مما يولد الانفجار السكاني وعلى مر توالي الحكومات كانت الاعداد في تزايد ملحوظ عكس بعض الدول الاخرى، وبالتالي هناك إشكال حقيقي ولايمكن الحديث عن سبب تلك الهجرة من الأرياف إلى المدينة ونحن لا نتحكم بتلك الزيادات السكانية وهنا أتطرق إلى الحل الصيني وهو منع الزيادات السكانية وفي عام 2100 سيكون عدد السكان 800 مليون والأسوأ في ذلك الأمر ان منابع المياه خارج الوطن العربي واثيوبيا لديها تزايد كبير في السكان وبالتالي هناك إشكال أمام هذا التزايد والحاجة المستمرة الى تلك المياه وهو إشكال حقيقي في ظل ذلك التزايد وعندما نريد تكوين السلة العربية الزراعية يجب ان تتوافر فيها العوامل المساعدة مثل الأمطار والأنهار والينابيع وهذا عكس الدول التي تكون فيها الصحراء ذات مساحة شاسعة.

وأضاف أيضا: أستذكر موقف الخديوي إسماعيل حين تم لومه في قضية خطأ جدا لانه اقترض لهدف نبيل ليخلق من مصر باريس افريقيا ونجح في هذا ومن حاسبه على الدين بريطانيا وفرنسا وهم انفسهم ديونهم اكثر بكثير من مصر والدين ليس إشكالاً والمتغيرات التي حدثت في مصر في عام 1936 كانت هناك رسالة إلى النحاس رئيس وزراء مصر بأنه يجب التركيز على البحث العلمي والمردود المالي منه في ظل قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي وقد ركز عبدالناصر في خطابه المشهور بعد التأميم ركز على معلومة لم ينتبه لها أحد وقال ان سبب التأميم لأن صندوق النقد الدولي مورس عليه الضغط من الولايات المتحدة ولم يتم منحه قرض 100 مليون دولار وترجمها الى الجنيه المصري وهي 36 مليون جنيه مصري مما يعني أن الجنيه كان قوياً.

وأضاف قائلا: لابد أن نعرف أن المجتمع المصري ليس حاضرة وريفاً فقط بل ايضا هناك مناطق صحراوية ولا أحد يعلم عنها شيئاً وبالتالي هذا الإشكال المتكرر سواء في مصر او في غيرها من الدول يحتاج الى نوع من النهضة والفكر التنويري يمنع هذه الزيادات ولو ان البعض يوضح أن قوة المسلمين بزيادة العدد وبالتالي على الشخص أن يفهم المعنى وليس النص لأن القوة ليست بزيادة العدد فقط ويجب أن تصحح المفاهيم.

وبعدها توجهت الشيخة حصة صباح السالم بالشكر إلى المعقبين الرميحي والنصف على ما أبدياه من معلومات قيمة أثريا بها الحوار وقالت: بتصوري الفيلم لم يقصد مصر فقط بل ايضا معظم دول العالم الثالث وأيضا الهند وهذا الواقع الموجود من خلال تلك الاشكالية

وأضافت ايضا: بالإشارة الى كتاب «غرق الحضارات» لأمين معلوف يجب أن نقف عندها حتى تتم مناقشته لأن فيها تنقاضات رهيبة لنفس الكاتب ونتمنى أن يكون هناك في المستقبل حلقة نقاشية حول كتب أمين معلوف ولعل مطالبات أحد الإخوة أن لا نعتمد على الزراعة فقط بحجة عدم تحقيق بعض الدول الزراعية لذلك فأين سيكون الحل؟.

