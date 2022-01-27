وإذاً.. فالعالم يموج بشعار الاشتراكية

آراء

بيَّنا في مقال الأسبوع الماضي أن العالم يموج بكتابات ومراجعات حادة نقدية للنظام الرأسمالي الليبرالي الكلاسيكي وللنظام الرأسمالي النيوليبرالي العولمي المهيمن على ساحة الاقتصاد الدولية ولتجربة النظام الاشتراكي الماركسي القصيرة. وبيَّنا أننا، نحن العرب، اذ نقوم بمراجعة للاديولوجية القومية العروبية، كما هو الحال بالنسبة للمشروع النهضوي العربي المقترح من قبل مركز دراسات الوحدة العربية والمؤتمر القومي العربي، نحتاج أن نسمي بصورة واضحة النظام الاقتصادي الذي يصلح لمجتمعاتنا العربية، آخذين بعين الاعتبار ارثنا التاريخي وثقافتنا، وتجارب بعض الأقطار العربية ابان العقود الماضية، وتجارب بعض دول العالم الثالث في بناء اقتصاد وطني غير خاضع لاملاءات القوى العولمية الرأسمالية.

تدل مراجعتنا لأدبيات الموضوع على أن هناك أسباباً موجبة وتجارب مريرة مع النظام الرأسمالي تستدعي تجربة نظام اشتراكي تشاركي ديموقراطي، يختلف جذرياً عن النظامين الرأسماليين المشار اليهما سابقاً من جهة وعن النظام الاشتراكي الماركسي بكل تلاوينه ومسمياته، وعلى الأخص تطبيقاته ومنطلقاته النظرية في الاتحاد السوفييتي السابق، من جهة أخرى.

وما عادت كلمة الاشتراكية تعتبر جزءاً من ارث مات وانتهى، ولا أنها تدل بالضرورة على ثورية متطرفة، وانما أن تكون مدخلاً لنظام اقتصادي متوازن انساني جديد ينقل العالم من فكر ونظام اقتصادي بتلاوين متعددة جربه العالم عبر أربعة قرون فعانى الويلات من نقاط ضعفه وأزماته الكثيرة.

أمامنا، نحن العرب، تجارب حديثة ومقترحات فكرية معقولة ومتوازنة للاختيار الكلي أو الجزئي.

أولاً: هناك تجربة الديموقراطية الاشتراكية أو الديموقراطية الاجتماعية، المطبقة على الأخص في دول الشمال الأوروبي، ولذا تعرف بالنموج الاسكندنافي أو النوردي. انها تجربة تقوم على ايديولوجية سياسية تدعو الى تدخل اقتصادي واجتماعي من قبل الحكومة لترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن اطار النظام الرأسمالي، ولصناعة سياسات للدفع باتجاه دولة الرفاه، وباعادة توزيع الثروات والمداخيل، وتلتزم بالديموقراطية التمثيلية. وبالتالي فانها تبني الاقتصاد المختلط واقتصاد السوق الاجتماعي.

ثانياً: هناك تجربة الاشتراكية الديموقراطية، التي أخذ بها الكثير من دول أميركا الجنوبية على الأخص وتطبق أيضاً في نموذج الشمال الأوروبي. وهي نظام اقتصادي يتسم بالملكية الجماعية والادارة التعاونية للاقتصاد. واذن هي حركة سياسية تأخذ باصلاح الرأسمالية ليكون هذا الاصلاح مدخلاً للاشتراكية في النهاية. ويعتبر من أشهر الأعلام الذين نادوا بهذا النظام كتاب من مثل جورج أورويل وبيرتراندرسل وقادة من مثل سلفادور ألندي.

وثالثاً: أمامنا تجربة ما يعرف بالتعاونيات التشاركية القائمة على ملكية وادارة مشاريع اقتصادية صناعية انتاجية، أو مشاريع اقتصادية خدمية، من قبل القوى العاملة في تلك المنشآت. فرأس المال مقترض من قبل وباسم العمال، وتعيين كبار الاداريين يتم من قبل العمال، واستعمال فوائض الأرباح وتوزيعها يقوم به أصحاب رأس المال، أي العمال. وبالتالي فهي تجارب اشتراكية بمسميات عصرية.

مثل هكذا تجارب موجودة الآن في بلدان أوروبية من مثل ايطاليا واسبانيا، وفي بعض الولايات الأميركية، وفي بلدان آسيوية. وهي تجارب ناجحة وتزداد عدداً وتأثيراً.

ورابعاً: هناك مبادرات فكرية من قبل مفكرين وجهات تنظيمية عربية بشأن، نظام اقتصادي عربي مستقبلي تحت شعار «اشتراكية عربية جديدة» أو شعارات أخرى مقاربة. ولأهمية تلك المبادرات وذاتيتها العربية سنبين أسسها الفكرية والتنظيمية المقترحة في مقال الأسبوع القادم.

المهم من وراء كل ما ذكرناه أن كلمة وشعار الاشتراكية أصبح هنا، معنا ومع العالم، وأن واجب الايديولوجية القومية العروبية أن تأخذ علماً بذلك، دون غمغمة أو دوران حول موضوع النظام الاقتصادي العربي المطلوب انسانياً وعدلاً وكفاءة.

