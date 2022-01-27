من يصلح الجيل إذا المعلم فاسد؟!

آراء

بناء وتأسيس أي مجتمع يكون عبر تطور التعليم فيه، ولا يمكن لأي دولة أن تكون في مصاف الدول المتقدمة إلا إذا كان مستوى التعليم لديها على أعلى مستوى، قامت اليابان بعد الحرب العالمية بوضع استراتيجية تستطيع عبرها مقارعة الدول، وكانت هذه الاستراتيجية تقوم على تأسيس جيل يكون تعليمه متقدماً ومتطوراً، واستطاعت عبر ذلك بأن تكون من ضمن الدول المتقدمة، وكانت الاستراتيجية تتركز على تعديل المناهج وإعادة ترتيب السلم التعليمي على مستوى المراحل، إضافة إلى جعل مستوى المعلمين على مستوى عال.

نحن في الكويت نجد بأن المعلم يشتكي والطالب يتذمر وولي الأمر بين الشكوى والتذمر، والدولة تقف مكتوفة الأيدي، لا تقوم بتقديم حلول ترضي الأغلب وليس الجميع!، في هذه الأيام تكون نتائج الصف الثاني عشر وسبقها نتائج باقي الصفوف في كل المراحل، وسوف تكون ردة الفعل عن نتائج الصف الثاني عشر ليست ببعيدة عن باقي المراحل، ولكن كيف نستطيع تعديل مخرجات التعليم؟!

تحدثت في مقالات عدة عن التعليم وأهميته، واستمعت من اصحاب التخصص، بالإضافة إلى إنني ولي أمر أستطيع القول بأن من أول الحلول بل أفضلها بأن تقوم الدولة بالتركيز على مستوى المعلم، والسبب يعود لكونه هو الركيزة الأساسية لإصلاح التعليم بالكويت.

وقبل أن أبين كيف يصلح الجيل إذا المعلم فاسد!، وحتى تكون وجهه نظري ايجابية، لا يعني ذلك بأن جميع المعلمين مستواهم العلمي وقدرتهم الشخصية ليست على المستوى المتوقع بل البعض منهم، والحل لرفع مستوى المعلم، هو عمل اختبارات سنوية تقوم على قياس قدرة المعلم الفنية والشخصية، على أن يقوم الاختبار السنوي على أسس عملية ومقابلة شخصية تكون وفق أسس موضوعية، يشرف عليها مسؤولو وزارة التربية المعنيين مع جمعية المعلمين الكويتية، وذلك لأن القدرة الفنية عامل مهم متوازية مع القدرة الشخصية، والله من وراء المقصد.

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يمتلك المعلم أعظم مهنة، إذ تتخرج على يديه جميع المهن الأخرى..

نجيب محفوظ

