التعليم يا سمو الرئيس

آراء

منذ أيام قليلة تفاجأ الوسط الأكاديمي بتقديم وزير التربية الأخ الفاضل د. علي فهد المضف استقالته وأصبح بذلك يقود الوزارة بالتكليف إلى حين النظر بموضوع استقالته واتخاذ القرار اما بقبولها واختيار وزير جديد وإما محاولة ثنيه عن الاستقالة واستمراره.

ولمعرفتي التامة بهذا الرجل أعلم تماما بحجم المسؤوليات الجسام والملفات المعقدة التي على عاتقه وجهوده الحثيثة في الإصلاح ومكافحة الفساد واختيار القيادات وتشكيل فريق قادر على إدارة التعليم والتعليم العالي في هذا الوطن الغالي، لذلك أجد ان ابتعاد هذا الرجل في هذا التوقيت الحرج سيكون له عواقب وخيمة على التعليم بصفة عامة، فقد كلف بوزارة التربية في الحكومة السابقة وهو مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سابقاً وأصبح لديه خبرة في كل الملفات العالقة وأجزم بانه قطع شوطاً كبيرا خلال الفترة الماضية في وضع الخطط وتشكيل الفريق لذلك اتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يبذل كل مساعيه في استمراره بالوزارة والمضي قدماً في معالجة كل الملفات العالقة وإصلاح التعليم الركيزة الاساسية للتنمية وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل ورسالتي الى سمو رئيس مجلس الوزراء التركيز على حل معضلة المناصب (بالتكليف) فعدم استقرار المناصب الاكاديمية له اثر سلبي كبير فهل يعقل ان جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الأبحاث والأمانة العامة للجامعات الخاصة دون مدير بالأصالة لأكثر من سنتين؟

سمو الرئيس، إن المناصب القيادية الشاغرة في جامعة الكويت والتطبيقي ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة ومعهد الأبحاث تنذر بكارثة على كل المستويات، فوجود القائد الذي يخطط لهذه الجهات ويقودها لتحقيق خطط التنمية في البلاد له أهمية كبرى.

وأنا هنا لا أتحدث فقط عن منصب وكيل أو وكيل مساعد فقط بل تعدى الأمر ذلك الى منصب مدير ومراقب ورئيس قسم وهي القيادات الوسطى التي يجب ان تعطى الفرصة والمسؤولية كاملة ويتم اعدادها وتأهيلها خلال السنوات القادمة لكي تتبوأ المناصب القيادية مستقبلاً.

سمو الرئيس، كيف تستطيع الحكومة الرشيدة تنفيذ خططها الاستراتيجية والسنوية من خلال قيادي يتولى منصبه بالتكليف؟

ان الاستقرار الوظيفي هو من يشعر القيادي بالمسؤولية ويجعله يعمل ويخطط ويجتهد ويسعى للنجاح لمعرفته التامة ان هناك من ينتظر منه النتائج ويراقب اداءه ويحاسبه على اعماله وبعد ذلك يجدد له او يعفيه من هذا المنصب.

لذلك اتمنى يا سمو الرئيس ان يحسم هذا الملف قريباً والكويت ولادة وتزخر بالكفاءات التي تتمنى ان تعطى الفرصة لخدمة الكويت والمطلوب اختيار الأفضل من القيادات دون واسطة او محسوبية او محاصصة، فبرنامج عمل الحكومة التي تقدمت به لمجلس الأمة الموقر يتطلب اختيار قادة قادرين على تنفيذ خطط التنمية يتولون مناصبهم بالأصالة وليس بالتكليف.

