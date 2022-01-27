157 يوماً من الدموع

آراء

مر 157 يوما من الدموع.. ومازال حضورك في الحياة يتعاظم..

لقد نعى الناعي رحيلك.. فيا لَحزن المكان ولوعة الغياب.. .. يا أجملَ حصاد العمر.. انتهى الحصاد، وانتهى العمر، وبقيت الدموع لا تنتهي..

أنين زوايا البيت يتخطّفها ظلك، وجلسة (الحوش) تسأل عنك، وسوالف كل (حَزّة) تناديك..

آهٍ على روعة حديثك، وجمال ضحكتك.. آهٍ على قلبك الطاهر، ودمعك الصادق.. ضاع البيت وتشتت.. وانتهت كل الجلسات والأحاديث إلا من حديثك الجميل وذكراك الخالدة.. نسترجع الزمان والمكان، ونتحدث بلوعة الفراق، والدموع هي العنوان..

أحياناً نجد من يواسينا، وأحياناً لا نجد المواساة سوى في الجلوس عند قبرك الطاهر.. نناغيكِ وتناغينا.. لن تموت الدمعة عليك حتى لو أسلمت الروح لبارئها.. والفرح ليس له مكان إلا إذا امتزج بالحزن.. فقد اختير لنا ذلك كما اختير لك الوقت والمكان يا أمي.. كثيراً ما أُسأَل.. أينَكَ من رثاء أعزِّ ناسك؟! وأنا أيضاً أسأل نفسي.. أين أنا؟!

مازلتُ أبحث عن ذاتي.. عن عقلي.. وأهرب من وحشة اليُتم.. وأيُّ يُتم هذا؟!

عذراً يا حبيبتي.. لم أقوَ على رثائك .. ولم تسعفني سوى هذه الحروف المتواضعة المبعثرة.. كل جوارحي معطلة منهكة .. ومازلت أُبلِّل عطشي بدموع عيني التي جفت بعدما استسلم قلبك في عناية القلب.. يا ليتني لم أعش لحظة نزاعك الأخيرة.. وأنا أقف عاجزاً عن إجابتك.. لحظتها رفعت يدي إلى السماء.. يا رب خذ من عمري ومدَّ في عمر أمي.. مشاعر فياضة حزينة.. أستوقفتني لنزار قباني حينما قال في احدى روائعه..

أعرف أن زمان الحنين انتهى..ومات الكلام الجميل..

وأعرف أن البحث في ماضيك يقطع أوصالي..

كأنها نار تجتاح كياني.. قولي لي كيف سأنقذ نفسي من أشواقي وأحزاني.. نعم.. كيف أنقذ نفسي وقد رحلتِ عني.. من ينقذها؟!

ويدعو لها؟! لا يزال مشهد استسلام قلبك ماثلاً في مخيّلتي.. لم استوعبه رغم إيماني بأنك في مقعد صدق عند مليك مقتدر.. لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ.. مؤمنين بقضائه وقدره.. وعنده نحتسبك..

اللحظات الأخيرة لساعات الوداع أشبه بإعصار جرف معه العمر!!

يا لها من ساعة، ويا له من موقف.. سلام الله على من قال لابن أخيه يعزُّ على عمك أن تناديه ولا يسمعك، أو يسمعك ولا ينفعك.. سمعت أنين الوداع في صوتها وهي تشكو من مضايقة جهاز التنفس، فقلت لها: تصبري يا روحي.. يا له من وجع فتت كبدي وأنا أسمع أنينها ولا أستطيع أن أفعل لها شيئاً.. سوى بضع كلمات مسكنة بعيدة عن اليقين، وأقرب إلى القدر المحتوم.. قبل التوجه لغرفة الانتظار نزلت أقبّل يديها وقدميها، طالباً ومترجياً كل الرجاء من ملائكة الرحمة الرفق بحياتي وقلبي..

لحظات ظلت دقائقها وساعاتها جاثمة على صدورنا، وأثقلت مواجعنا.. يدنا للسماء مرفوعة.. صبرك يا ملهم الصبر..

أطلَّ الطبيب علينا، وليته لم يطل، يتكلم وليته لم ينطق.. عذراً.. عقارب الساعة توقفت، لم أستطع أن أفعل شيئاً.. نحاول الهروب مما يقول.. نسمع ولا نسمع، ونرى ولا نرى.. غمامة سوداء غطت العيون.. سمعنا يزداد ثقلاً، أظلم المساء.. قلنا له في غصة: ماذا أصاب قلبنا؟ هل توقف؟ أجاب وعينه تفيض من الحزن.. نعم..! حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلم أستطع.. أعتذر منكم.. مخاطب سماحة الوالد المثقل هماً.. لم نتخيل هول ما يقول.. ولا نتخيل أبداً دنيانا من دونها.. حجرة الانتظار في المستشفى (العسكري) تحولت إلى شلالات من الدموع والعويل، من يواسي من؟ ومن يسكت من؟ ومن يمسح دموع من؟ ضجّت أركان الجناح بالصراخ، وتناثرت قطرات الدموع.. الطبيب في دهشة.. وهو يرى عويل اليتامى، ودمعة الزوج.. انسحب بخطواتٍ مثقلة، وعاد لجناحه أمام سيل من الأسئلة والعتاب في مشهد هستيري.. لم نستوعب ما حدث.. نلتفت يمنةً ويسرة.. لعل الخبر يكون كاذباً.. والطبيب في لبس وليس المقصود غاليتنا.. مشهد ما زال أنينه وفصوله يوقظني ليلاً ونهاراً..

لم تكن هناك مقدمات للرحيل الموجع.. والغياب الأبدي.. كرهت توقيت الرحيل وساعته و23 أغسطس وحتى السنة كذلك.. وإن غاب توقيتها بلا رجعة فإني أكرهها.. أرفض تلبية مواعيد ساعات الأربع والخمس عصراً..

المسافة بين العسكري والقرية لا تتعدى عشر الدقائق.. ولكن شعرت يومها كأنها عشر ساعات.

لقد كانت السماء بلا مطر.. ويا ليتها قد أمطرت؛ لتختلط بالدموع، ويستجيب لنا هذا الطلب تحت المطر.. يا رب هوّن علينا سكرات الحزن وأهول الوداع.. يا رب الطف بنا بعد فقد أمنا..

يا لَلوجع الذي اعتصر أرواحنا ونحن نشاهد فوجاً من النساء يتدفق، ما بين ناحبة وأخرى لاطمة، والاندهاش يرسم محياهم.. لماذا جاء وقت الرحيل قبل أوانه، وينعينَ بصوت يعتصر الأكباد.. راحت (طيبة) وراح الطيب..!

جاؤوا يقلبون المواجع في أطول ليلة عرفتها في حياتي.. أمتلأت كل زوايا البيت من بالمحبين والفاقدين والصرخة واحدة.. بالأمس نأتي لنسلم عليها ونضحك معها، واليوم نأتي لنبكي عليها ونلطم يا حسرة على غيابك السريع..

أتعبناك نصف قرن وانت تروينا من ينابيعك العذبة.. تربيةً وحناناً واهتماماً ورعاية.. لم تتذوق طعم النوم إلا عندما تغمض أعيننا، ولم تتذوق طعم اللقمة إلا عندما تشبع بطوننا، لا نخفي وجعنا عنها طمعاً في الدلال والحنان، ولكن هي من تخفي وجعها عنّا؛ حتى لا تشعرنا إلا بالفرح والبهجة.. أي أمٍّ هذه؟!

لا أنسى ذلك الموقف المؤثر عندما كان هاتفي لا يتوقف من رنين الاتصالات.. لا أملك جواباً غير الدموع.. أحد هؤلاء المتصلين كان يسمعني يومها تمتمات المصلين في المساجد يدعون لها بالشفاء والعودة الميمونة، ولا يعلم أن الرحيل قد أزِفَ.. زاد من وجعي.. ماذا عساني أن أقول له؟ إذ اكتفى ببحة الصوت وغزارة الدموع..

وقال «إنا لله وإنا اليه راجعون» عظم الله أجرنا وأجرك يا بني..

كنتِ محسنةً حتى لو لم تلقَي إحساناً.. كنت اسماً على مسمَّى.. زرعتي الطيب والحنان للغريب قبل القريب.. وكنتِ للأهل نعم الأهل.. وللجار نعم الجار.. وللزوج نعم الزوج.. وللأخت والأخ نعم الأخت وكنتِ نعم المربية للولد..

اللهم إنّا نستودعك غاليتنا.. فاجعلها في أعلى جنات فردوسك يا كريم، يا واسعَ الكرم..

اللهم إننا استودعناك أمَّنا الغالية.. فاجعلها تحت ظلِّ عرشك يوم لا ظلَّ إلا ظلُّك..

بقلم : الإعلامي أحمد إبراهيم - مملكة البحرين