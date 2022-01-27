البرازيل المتأهلة في ضيافة الإكوادور

دوليه

تحل البرازيل ضيفة على الإكوادور اليوم في الجولة الخامسة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022، والتي تشهد مواجهة أخرى بين أوروغواي وباراغواي.

وحجز المنتخب البرازيلي بطاقة التأهل إلى النهائيات وهو يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن الأرجنتين الثانية، بينما تحتل الإكوادور المركز الثالث في جدول التصفيات برصيد 23 نقطة، متفوقة بـ6 نقاط على كولومبيا وبيرو، وبسبع نقاط عن تشيلي وأوروغواي، قبل 4 جولات على ختام التصفيات، علما بأن أصحاب المراكز الأربعة الأولى تحجز مقعدها مباشرة للمونديال، بينما يخوض صاحب الترتيب الخامس الملحق. وقررت السلطات الإكوادورية إقامة المباراة على ملعب رودريغو باث بالعاصمة كيتو، دون حضور جماهيري، إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. وتسعى الإكوادور لتجنب ارتفاع محتمل آخر في حالات الإصابة بكوفيد-19، بسبب هذه المباراة، مع الوضع في الحسبان الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون. وكان الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم طلب الحصول على تصريح لبيع تذاكر للجماهير، بما يعادل 60% من سعة الملعب، كما حدث من قبل في مواجهة فنزويلا في نوفمبر الماضي. ويمثل الإجراء الذي اتخذ الإثنين إزعاجا للاتحاد، الذي كان قد روج في ديسمبر الماضي لبيع 42 ألف تذكرة، أي ما يعادل 50% من سعة الملعب. وأعلن مسؤولو الاتحاد أنهم سيعيدوا الأموال التي حصلوا عليها من بيع التذاكر للجماهير مرة أخرى.

من جانبه، أكد لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو أن منتخب بلاده، سيقدم أداء قويا خلال مواجهة الإكوادور رغم ضمان التأهل. وأكد كاسيميرو أن «الكثيرين يعتقدون أننا سنصل إلى المباراة أمام الإكوادور بهدوء شديد، ولكن عندما يتعلق الأمر بفريقنا فالأمر ليس كذلك، لأن العمل يجب أن يكون شاقا» للفوز في المبارايات. وأضاف: «نحن نعلم أن الإكوادور تقدم أداء جيدا للغاية، فهي تحتل المركز الثالث وقريبة من التأهل لكأس العالم، إنه فريق يحظى باحترام كبير، ونعلم مدى صعوبة اللعب هنا، بل وأكثر إذا أرادوا أيضا التأهل».

كما أشار إلى أن التأهل إلى المونديال لن يصرف الانتباه عن العمل الذي قام به فريقه خلال جولات التصفيات، لأن النية ستكون الاستمرار في التحسن كفريق. وتابع: «إنه الاهتمام بمباراة تلو الأخرى، والمباراة التالية ستكون أمام الإكوادور، لأن الشيء الرئيسي سيكون الاستمرار في التحسن كفريق، مما سيساعد على المشاركة بقوة في المونديال». في المقابل قال مدرب الاكوادور غوستافو ألفارو إنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل وبيرو، للحفاظ على مركزه المؤهل مباشرة إلى المونديال. ويخشى ألفارو من الثقة الزائدة للمنتخب، وتعرض اللاعبين لأي إصابات أو استبعادات بسبب كورونا، حيث يختتم التصفيات بمواجهتي باراغواي والأرجنتين.

