هودسون مدرباً لواتفورد

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عيّن واتفورد الإنكليزي أول من امس مدرب منتخب إنكلترا السابق روي هودسون ليكون ثالث مدرب للفريق هذا الموسم بعد إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري. ووصل هودسون إلى ملعب «فيكاردج رود» بعد 24 ساعة فقط من إقالة رانييري الاثنين بعد تراجع واتفورد إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنكليزي عقب الخسارة القاسية أمام نوريتش سيتي 0-3 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم. وقال بيان النادي «يسرّ واتفورد تأكيد تعيين روي هودسون مدربًا للنادي». وأشار البيان إلى أنّه سينضم إلى مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» السابق، «مساعده الموثوق به راي ليوينغتون الذي أشرف على واتفورد من 2002 حتى 2005 وحقّق نتائج مبهرة». وغادر هودسون كريستال بالاس في نهاية الموسم الماضي، حيث اعتقد الكثيرون أن خروجه سيكون بمثابة نهاية لمسيرة تدريبية مميزة. وسيتولى ابن الـ 74 عامًا تدريب سادس فريق في الدوري الممتاز، وتُعد مهمته الأساسية ضمان عدم هبوط واتفورد من البريميرليغ. وأضاف بيان واتفورد «اشتهر بقيادته للأسود الثلاثة خلال فترة أربع سنوات في نهائيات كأس أوروبا 2012، وكأس العالم 2014، وكأس أوروبا 2016، كما نجح في مهامه على نطاق واسع على مستوى الأندية في إنكلترا وفي جميع أنحاء العالم».