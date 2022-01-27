بوخمسين يكرِّم جعفر والشطي

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كرم رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين متسابقي النادي محمد جعفر وعبدالله الشطي تقديراً لإنجازهما في إتمام رالي دكار 2022 الذي أقيم في حائل بالسعودية، رغم الصعوبات والمعوقات التي واجهاها.

واستقبل بوخمسين المتسابقين أمس بحضور أمين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة والمدير العام للنادي الدولي الكويتي حمد معرفي، والمدير الفني للنادي فؤاد بوعرجة ومساعد المدير الفني مشاري السبتي.

وكان المتسابقان جعفر والشطي نجحا في إنهاء رالي دكار بعد 12 يوما واجتيازهما أكثر من 8 آلاف كيلو متر من مراحل السباق الوعرة في صحراء المملكة.

وحل جعفر في المركز الثاني على المتسابقين الدراجين العرب بعد الاماراتي محمد البلوشي، كما جاء في المركز الـ 39 من أصل 124 متسابقا في الترتيب العام، والمركز 17 في فئة الرالي 2.

في المقابل، منعت الإصابة التي تعرض لها الشطي من الحصول على مركز متقدم، لكنه رغم ذلك انهى السباق في المركز 112 للترتيب العام، و المرکز 90 في فئة الرالي 2.

وأكد بوخمسين أن الشباب الكويتي قادر على تحقيق أفضل الانجازات إذا ما توافرت له التسهيلات اللازمة والدعم المطلوب، مبيناً أن النادي الدولي يقدم الدعم للشباب المهتمين برياضة السباقات وأبوابه مفتوحة دوما لاستقبال الشباب لممارسة رياضتهم، وقال: «المتسابقون الكويتيون دائما ما يقدمون أفضل المستويات في المشاركات الخارجية وهو ما يتطلب مواصلة الدعم والاهتمام لتحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل القريب».

واشاد بوخمسين بانجاز جعفر والشطي اللذين تمكنا من انهاء رالي دكار مع 126 متسابقاً من أصل 144 مشاركاً في السابق. وأكد بوخمسين أن الكويت تملك الامكانات لاستضافة مختلف بطولات السباقات الكبرى مثل مراحل سباق فورمولا واحد وسباقات الرالي لكنها تحتاج إلى التسهيلات المطلوبة من الجهات المعنية فقط، وقال: «نسعى في المستقبل القريب إلى استضافة سباقات كبرى وهو ما نعمل عليه في الوقت الحالي مع الجهات المعنية».

من جانبه، عبر المتسابق محمد جعفر عن سعادته بقدرته على إنهاء رالي دكار لأول مرة في مسيرته، وقال انه واجه الكثير من الصعوبات في طريقه إلى إنها السباق الذي استغرق 12 مرحلة بمسافة 8500 كيلو. واشار جعفر إلى أن استضافة السعودية للرالي خلال هذه السنة وخلال الاعوام المقبلة سيساعد في تحقيق مراكز أفضل للمتسابقين المحليين نظراً لمعرفتهم بظروف وأجواء السباق على الرغم من التضاريس الصعبة للطرق هناك. وأكد جعفر انه شارك في الرالي العام الماضي في بيرو لكنه لم يستطع انهاءه بسبب تعرضه إلى الاصابة بعد انقلاب درجاته، مبيناً أنه عقد العزم على انهاء الرالي في هذا العام مهما كلفه الأمر وهو ما تحقق له في المركز 39 ما يعتبر انجازاً مميزاً، وقال :»اطمح إلى تحسين مركزي في العام المقبل واتمنى أن اكون من ضمن العشرة الأوائل».

بدوره قال المتسابق عبدالله الشطي انه عانى الأمرَّين في سبيل الوصول إلى خط النهاية فبعد أن كان من المتسابقين الأوائل في السباق تعرض إلى حادث انقلاب في اليوم السابع من اللقاء واصيب بكسر في ضلوعه لكنه تحامل على اصابته واكمل السباق حتى خط النهاية محققاً المركز الـ 112.

واشار الشطي إلى أن المنافسة في الرالي كانت بالغة الصعوبة بوجود متسابقين من مختلف دول العالم يمتلكون الخبرة والامكانات، مشدداً على أنه فخور بانجازه في انهاء السباق رغم الاصابة، وقال،: «أسعى إلى المشاركة في الرالي العام المقبل وتحقيق انجاز أفضل عبر الوصول إلى النهاية مع العشرين الأوائل».

أشاد الشطي بقدرة السعودية على استضافة مثل هذه السباقات العالمية، مؤكداً ان اقامة الرالي في السعودية يسهل على المتسابقين المحليين المشاركة نظرا لقدرتهم على تنظيم التدريبات في السعودية أو في الامارات.

وتعد هذه النسخة من رالي داكار هي «الأكبر في التاريخ» من حيث عدد المتسابقين، إذ شارك فيها أكثر من 650 رياضيا مثلوا 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، كما ضم السباق 430 مركبة في مختلف الفئات، و148 مركبة أخرى في فئة «دكار كلاسيك»، كما شمل مسار الرالي هذا العام مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، خاض المتسابقون خلالها خمس مراحل دائرية وواحدة ماراثونية.

