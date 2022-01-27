مواصفات القائد الرياضي الكويتي

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في المقالة السابقة تحدثنا عن كيفية اختيار الرجل غير المناسب للمكان غير المناسب في دولتنا الحبيبة... وحددنا الكثير من الاليات التي تستخدم لاختيار هذا القائد. فمن يريد القيادة بالمجال الرياضي الكويتي يجب ان يكون له وسيط «كل من ورائه ظهر» ولتحديد هذا الظهر ليس بشرط ان يكون انسانا وانما يمكن ان يكون اي شيء فيه مصلحة للغير...؟ أي انه يشتري المنصب الرياضي من بورصة توزيع الثروة الرياضية للذي يدفع أكثر... فالمال اصبح معيارا قويا في الرياضة وهذا ليس بالعيب عندما يكون القرار بيد من يملك الهيئة الرياضية مثل الاندية الاوروبية... ولكن في دولتنا الحبيبة مواصفات القائد الرياضي ممكن ان تأتي من شخص لا يفهم رياضة ولكن لديه الاستعداد لان يخوض التجربة لانه سيتعلم مع الايام كيف يدير فريقا رياضيا اذا ما وفق فيما بعد! ولكن ان اخفق فإنه سيقدم اعتذاره (وليس استقالته) ويقول جزاكم الله خيراً لأنكم جعلتم مني رجلا مشهورا (على فكرة اذا اردت ان تكون رجلا مشهورا في الكويت هناك ثلاثة مجالات ستساعدك بسرعة على ذلك: الاول ان تكون فنانا والثاني ان تكونا رياضيا والثالث ان تكون مجرما؟ فاليوم لو تسأل اي شخص بالشارع من هو وزير الاشغال فلن يعرفه وان سألته من يدير نادياً........ او اتحاداً...... فسيعرفه اكثر من الوزير)... نعود للموقف السابق وهو ان يعتذر من المنصب الرياضي لان قياس دشداشته في هذا المنصب طلعت قصيرة! وهنا لن يهتم لانه سيذهب الى خياط اخر (هيئة رياضية جديدة) لكي يجرب فيها قدراته مرة اخرى بدعم من «من ورائه ظهر» وخلي الرياضة والكويت تندثر مع الزمن عن طريق هذه التجارب من قبل من يملك السلطة (بأنواعها).... والسؤال المحير والمكرر الذي نقوله في بعض المنابر الرياضية: هل تهتم الحكومة بالشأن الرياضي؟ الجواب نعم!!! فهي في كل تشكيل وزاري تتبع هيئة الشباب والرياضة لوزير خدمات جديد كما هو واقع الحال الان؟ فمواصفات القادة الرياضيين في الكويت تعاني من مشكلة حكومية وديموقراطية هشة. تفهم ما تفهم هذا مو مشكلتي. والله من وراء القصد.

