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المبيلش «قدساوي»


تعاقد القادسية مع المهاجم فواز المبيلش في صفقة جديدة يسعى من خلالها الأصفر الى تعزيز صفوفه قبل انطلاق منافسات القسم الثاني من بطولة الدوري الممتاز. ويمتلك المبيلش (الذي مثل خيطان في السنوات الماضية) بطاقته الدولية بعد احترافه في الدوري العماني مع فريق صلالة خلال الفترة الماضية، ويقدم اللاعب مستويات جيدة ويسعى القادسية الى استثمارها بعد ان عانى الفريق كثيراً في خط المقدمة. وودع الأصفر بطولة كأس ولي العهد من الدور التمهيدي على يد السالمية بعد الخسارة أمامه 0 -2، فيما يحتل الفريق المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 19 نقطة خلف كاظمة المتصدر بفارق نقطة والكويت الثاني بفارق الأهداف.


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