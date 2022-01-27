ما بـ«اليد» حيلة

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فرط منتخب اليد بفرصة التأهل إلى كأس العالم بعد تعادله مع العراق 25-25 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الرئيسي في البطولة الآسيوية المقامة في مدينة الدمام السعودية لغاية 31 يناير الحالي والمؤهلة إلى المونديال في بولندا والسويد 2023.

وبهذا التعادل احتل الأزرق المركز الرابع الأخير في المجموعة ليخرج من البطولة خالي الوفاض، فيما صعد العراق إلى المركز الثالث. ويلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الخامس المؤهل إلى كأس العالم رفقة الأربعة المتأهلين إلى نصف النهائي.

وكرر الأزرق الأخطاء ذاتها التي وقع بها في لقاء إيران فبعد أن قدم شوطا أول مميزا من خلال السيطرة على المباراة وتشكيل دفاع قوي حد بصورة كبيرة من خطورة لاعبي العراق مع الاعتماد على الهجمات السريعة التي ساهمت في انهاء الشوط بفارق 7 أهداف للأزرق 14-7، تراجع الفريق بصورة كبيرة في الشوط الثاني وسط انتفاضة من المنتخب العراقي الذي لم يجد صعوبة في تقليص الفارق حتى تحقيق التعادل 23-23 قبل أن يحافظ عليه وينهي اللقاء 25-25 ليحتل المركز الثالث بفارق التسجيل عن الأزرق.

وتعتبر نتيجة المنتخب مخيبة للآمال بجميع المقاييس إذ خاض الفريق 6 مباريات في البطولة فاز في اثنتين على الأردن وسنغافورة وخسر في 3 أمام كوريا الجنوبية والبحرين وإيران، وتعادل في واحدة أمام العراق. ويقع الجزء الأكبر من مسؤولية الاخفاق على المدرب السلوفيني بوريس دينيتش الذي واصل أسلوبه في مداورة اللاعبين خلال المباراة وهي طريقة أظهرت عدم جدواها في اللقاءات السابقة إذ يعمد المدرب إلى تغيير 3 أو 4 لاعبين دفعة واحدة رغم أن الفريق يسير بشكل صحيح وهو ما يربك المجموعة ويؤدي إلى تراجع الأداء وهذا ما حصل أمس في مباراة العراق. وبعد ان تقدم الفريق بفارق 7 أهداف في نهاية الشوط الأول، ظهر التكاسل وعدم التركيز على اللاعبين في الشوط الثاني الذي بدا فيه أداء الأزرق باهتاً وسط دفاع مهلهل وهجوم عقيم ليفوت على نفسه فرصة الحلم في التأهل إلى كأس العالم.

