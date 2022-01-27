«السلة» أنذر فهد طلال.. و«المنشطات» أوقفت الماجري

محلية

وجهت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة انذارا إلى نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد بسبب بعض التصرفات غير اللائقة (كما جاء في كتاب الاتحاد) بعد مباراة الفريق أمام الجهراء في دوري الدرجة الممتازة الأحد الماضي. وحذرت اللجنة من عدم تكرار هذه التصرفات مستقبلاً. وكانت لجنة المسابقات أوقفت محترف القادسية الجديد الأميركي أنتوني يونغ 4 مباريات بعد احتكاكه مع محترف الجهراء اللبناني وائل عرقجي خلال المباراة المذكورة. من جهة أخرى طلبت الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات ايقاف محترف الجهراء التونسي صالح الماجري عن المشاركة مع فريقه حتى مثوله أمام جلسة الاستماع في 2 فبراير للنظر في امتناعه عن الخضوع لفحص المنشطات بعد مباراة الفريق مع القادسية.

