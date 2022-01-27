غونزاليس: أثق بلاعبي الأزرق.. ولا تحفُظ على أي اسم

محلية

يواصل الأزرق تدريباته على ملعب عبدالرحمن البكر في اتحاد الكرة بحضور جميع اللاعبين استعدادا لمواجهتي نظيره الليبي الوديتين اللتين تقامان على ستاد جابر يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

ويسعى الأزرق من خلال المباراتين إلى تحسين تصنيفه الدولي، كما أنهما فرصتان مناسبتان للجهاز الفني بقيادة الإسباني كارلوس غونزاليس لمعرفة نقاط القوة والضعف في الفريق والتركيز على الأسماء الأساسية التي ستمثل المنتخب وذلك قبل الاقتراب من موعد تصفيات كأس آسيا «الصين 2023» التي تقام في شهر يونيو المقبل.

وسيقيم الأزرق معسكرا تدريبيا في مالطا في الفترة من 20 إلى 30 مارس المقبل ضمن خطة الإعداد للتصفيات على أن يخوض المنتخب خلالها مباراتين وديتين إحداهما مع منتخب مالطا.

من جانب آخر، أكد غونزاليس ثقته بالأسماء التي اختارها لقائمة الأزرق، مضيفا ان اختياره للاعب الكويت فهد حمود يأتي في ظل حاجة الأزرق لخبرته في خط الدفاع رغم غيابه عن فريقه الأبيض في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وقال كارلوس في تصريحات إعلامية إن «مدافع القادسية خالد إبراهيم يقوم بعمل جيد مع فريقه، لكني فضلت استدعاء الاسماء التي لعبت مع الفريق من قبل»، منوهاً بأن الباب مفتوح أمام الجميع والفرصة ستكون متاحة في شهر مارس للانضمام للمنتخب أمام كل لاعب يثبت نفسه في البطولات المحلية في الفترة المقبلة، «ولن يكون هناك تحفظ على أي اسم».

وحول الانتقادات التي طالته بعد تجاهل ضم عناصر شابة مميزة مثل لاعب العربي بندر السلامة ولاعب الكويت يوسف الرشيدي قال غونزاليس إنه يحترم وجهات نظر الجميع، لكن مسألة الاختيار تخضع لعدة اعتبارات منها الجهوزية وحاجة المنتخب للاعبين في مراكز معينة، «وبالنسبة لبندر ويوسف فقد كانا ضمن القائمة في الفترة الماضية ولكن حاليا السلامة قادم من إصابة والرشيدي لا يشارك مع فريقه». وذكر المدرب الإسباني أنه يقوم بعمله وفق الخطط الموضوعة له، و لايلتفت لما يقال في الإعلام، وقال أيضاً إنه يعمل في الاتحاد وفق عقد وهو ملتزم به.

من جهة أخرى، يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأزرق وضيفه الليبي وذلك عبر برنامج زووم الإلكتروني، وسيقتصر المؤتمر الصحافي على مشاركة مدربي المنتخبين.

