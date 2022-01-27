السعودية للاقتراب أكثر من المونديال

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يخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره العماني على ستاد مدينة الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» اليوم، في المرحلة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وتستأنف التصفيات اليوم بعد أن توقفت خلال الشهرين الماضيين إذ كانت آخر مواجهة للمنتخب السعودي في شهر نوفمبر الماضي أمام أستراليا وانتهت بالتعادل السلبي.

وقدّم المنتخب السعودي عرضاً لافتاً في التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال في المراحل الست الماضية إذ لم يعرف طعم الخسارة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

ويدخل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر وعينه على النقاط الثلاث كون الفوز سيقرب المنتخب السعودي كثيراً من التأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية توالياً.

ومن المتوقع أن يعيد رينارد حارسه محمد العويس للتشكيلة الأساسية التي غاب عنها في آخر مباراتين أمام فيتنام وأستراليا بسبب الاصابة التي تعرض لها في مواجهة المنتخب الصيني.

ولم يغير مدرب المنتخب السعودي كثيراً في اللاعبين حيث أعاد اللاعب هتّان باهبري بعد الأداء المميز الذي قدمه مع ناديه الشباب هذا الموسم، بالإضافة إلى اللاعب عبدالله الخيبري والذي أتى بديلاً للمصاب سلمان الفرج المستبعد عن مباراتي عمان واليابان يوم الثلاثاء المقبل.

وسيحل المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل ضيفاً على المنتخب الياباني إذ إن فوزه في هاتين المواجهتين سيعني وصوله للمونديال رسمياً.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن وصيفه المنتخب الياباني وبفارق 5 نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل يبحث المنتخب العماني عن إبقاء حظوظه قائمة في حجز المقعد الثاني أو الحصول على المركز الثالث المؤهل للملحق المؤهل للمونديال.

وفشل المنتخب العماني في تحقيق الفوز بآخر مواجهتين خاضها في التصفيات حينما تعادل أمام منتخب الصين 1-1 وخسر أمام منتخب اليابان بهدف نظيف ليحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وفي بقية مواجهات اليوم، تلتقي أستراليا مع ضيفتها فيتنام فيما تستقبل اليابان ضيفتها الصين ضمن المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الأولى، يتواجه المنتخب اللبناني مع مضيفه الكوري الجنوبي، ويلعب العراق مباراة قوية أمام نظيره الإيراني على ستاد آزادي، فيما تشتعل المنافسة بين المنتخب الإماراتي وضيفه السوري.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة تليها كوريا الجنوبية (14 نقطة)، ثم الإمارات (6 نقاط)، فلبنان (5 نقاط) والعراق (4 نقاط) وأخيرا سورية برصيد نقطتين.

