الجابر: الدعم مستمر للاعبي «التنس» في جميع المراحل

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أكد رئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر استمرار الاتحاد في دعم لاعبي المنتخبات الوطنية في جميع الفئات السنية، جاء ذلك خلال استقبال الجابر رئيس وأعضاء وفد منتخب الناشئين بعد عودتهم الى البلاد عقب مشاركتهم في البطولة الدولية للتنس للناشئين (تحت 14 سنة) التي اختتمت مؤخراً في مدينة دبي الاماراتية، وحضر الاستقبال بمقر الاتحاد كل من نائب رئيس مجلس الادارة عبدالصمد العريان وأمين السر العام فالح العتيبي وبعض أولياء أمور اللاعبين.

وهنأ الشيخ أحمد الجابر لاعب المنتخب الوطني المتميز محمد العوضي على حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية للفردي في البطولة وأشاد برئيس وأعضاء الوفد وأثنى على أداء اللاعبين في البطولة وتمنى لهم التوفيق في مشاركاتهم المقبلة. وشكر رئيس الاتحاد الهيئة العامة للرياضة على دعمها الكامل لأنشطة الاتحاد في الداخل والخارج كما شكر الأندية المشاركة في النشاط. يذكر أن وفد المنتخب تكون من علي الديحاني رئيس الوفد وعبدالرضا الشطي مدير الفريق والمدرب يوهانس مارتين واللاعبين يعقوب محمد وعبدالوهاب العبدالله ومحمد العوضي وعبدالرحمن العبدالله ومحمد قلي ومساعد صقر وفارس الكاظمي.

