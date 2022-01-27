العربي اكتسح الشباب برباعية وتأهل إلى نصف النهائي

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حجز العربي بطاقته في نصف نهائي كأس الاتحاد التنشيطية بعد انتصاره السهل على الشباب 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد ثامر، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وبهذا الفوز تصدر الأخضر ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما بقي الشباب في المركز الرابع برصيد 3 نقاط. وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني افتتح الشباب التسجيل عبر محترفه السنغالي أوسينو نداي، لكن الرد العرباوي جاء قوياً،إذ أدرك حسين أشكناني هدف التعادل، ثم تقدم بندر السلامة بهدف ثان للأخضر وسجل الليبي محمد صولة الهدف الثالث والمهاجم السوداني وليد الشعلة الهدف الرابع. وكان الساحل وبرقان تعادلا 1 -1، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات المجموعة. وسجل هدف الساحل اللاعب حسين البحر، وسجل لبرقان شيبوزي اوبي. وبهذه النتيجة رفع برقان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما حصل الساحل على النقطة الأولى له في المسابقة، وظل في المركز الأخير.

