20 رابطة وجمعية: نتائج دراسة «ميزة» تنذر بكارثة وطنية

وطن النهار

في بيان أصدرته 20 جمعية ورابطة حذر الموقعون مما اسموه «كارثة وطنية» يمكن ان يؤدي اليها المستوى المتردي للتعليم عامة، وضعف الطلاب في اللغة والرياضيات والعلوم على وجه الخصوص وفيما يلي نص البيان: ببالغ الدهشة والاستياء تابعنا نحن الموقعون ادناه نتائج دراسة «ميزة» التجريبية التي اجريت في ديسمبر الماضي على 267 مدرسة بالتعليم العام والخاص من قبل وزارة التربية، ويشير بشكل واضح هذا المستوى المخيب للآمال الى التردي في التحصيل التعليمي للطلبة بالمواد الاساسية من اللغة والرياضيات والعلوم، واننا وجميع المهتمين بتطوير التعليم نحذر من ان يؤدي هذا التردي الى «كارثة وطنية» تعيق خطط تنمية رأس المال البشري الكويتي والذي هو المرتكز الاساس لخطط تنمية الدولة اقتصاديا واجتماعيا، ونطالب الجهات المعنية بوزارة التربية بتحمل المسؤولية عن تلك النتائج، كما نناشد الجهات العليا في الدولة بتكليف المركز الوطني لتطوير التعليم القيام بتقويم الانحدار في المسيرة التعليمية والالتفات الى اهمية تطوير التعليم والنهوض به من خلال تطبيق افضل الاساليب التعليمية والتركيز على تأهيل الطلبة للانخراط في علوم المستقبل لمواكبة التطورات التقنية، لذا ندعو بشدة الى الارتقاء بمستوى المسؤوليات لتطوير التعليم واخذها مأخذ الجد كما ونرفع الامر لكل من مجلس الوزراء ومجلس الامة للتركيز ومتابعة اداء الاجهزة التي تقوم برسم خطط واستراتيجيات التعليم واجهزة قياس مستوياتها.

يذكر ان الجمعيات العشرين المواقعة على البيان هي: مجموعة متضمنون لاصلاح التعليم، الجمعية الكويتية للاخاء الوطني، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، جمعية الصحافيين الكويتية، مجموعة التعليم اولا، جمعية المهندسين الكويتية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية اطباء الاسنان الحكومية، الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، اتحاد الاعلام الالكتروني، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي، جمعية الشفافية الكويتية، رابطة الادباء الكويتيين، الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية ابي اتعلم، جمعية الخريجين الكويتية، رابطة الاجتماعيين الكويتية.

