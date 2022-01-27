«القوى العاملة»: «دعم العمالة» في حسابات موظفي الخاص

وطن النهار

فيما اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، ايداع رواتب دعم العمالة في حسابات موظفي القطاع الخاص، أكدت أنه سيتم تغيير ونقل خدمات الاتصال الالكترونية وعليه سوف تتوقف كل الخدمات الالكترونية من انظمة الهيئة والموقع الالكتروني، اليوم الخميس، بعد الدوام الرسمي الساعة 2 ظهرا ويتطلب 4 ساعات لعودة الخدمات.

في سياق شبه متصل، أكدت الهيئة، استقبال خريجي الجامعات والكليات الجامعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعاهد التعليم العالي، الذين كانوا يتقاضون المكافأة الاجتماعية المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافأة الطلبة، ممن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق.

وأشارت إلى اهمية أن يلتزم الخريج بتقديم طلب الصرف خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ ورود البيان من الجهة التعليمية، مبينة انها لن تقبل أي عذر يتعلق بعد المراجعة، حيث انه سيتم الصرف، لافتة إلى أن الصرف سيتم لمن يتخلف عن هذا الاجراء اعتبارا من تاريخ تقديمه للطلب مستوفيا كل الشروط.

وأضافت: أنه في حالة عدم ورود أو اكتمال بيانات الخريج من الجهة التعليمية يلزم مراجعته لتلك الجهة ومداومة المتابعة في الموقع الالكتروني للهيئة للتأكد من ورود البيانات واستكمال اجراءات التسجيل، مؤكدة أنه بعد تقديم طلب الصرف يلزم مراجعة الهيئة شهريا بصفة دورية عبر الموقع الالكتروني للهيئة لاختيار الفرص الوظيفية المناسبة، وفي حال التخلف عن المراجعة الشهرية سيتم وقف الصرف ولن يعاد الصرف إلا من الشهر التالي لتاريخ المراجعة.

وشدد على جميع المرشحين سواء على الوظائف الحكومية او في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالتسجيل في الموقع الالكتروني للهيئة لتقديم طلب صرف مكافأة الخريجين في الموعد المحدد بالاعلان، داعية المرشحين على الجهات غير الحكومية مراجعة الموقع الالكتروني بشكل شهري إلى حين الانتهاء من اجراءات التعيين.

إلى ذلك، حددت الهيئة الشروط الواجب توافرها بالخريجين، والتي شملت أن يكون المتقدم كويتي الجنسية او من أبناء الكويتيات ممن لم تبلغ اعمارهم 21 عاما وصادر بشأنهم قرار من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين ويستثنى منهم الابناء المعاقين الصادر بشأنهم قرار من وزارة الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين مدى الحياة حيث يستمر الصرف لهم بعد بلوغ العمر المشار إليه.

وبينت أن الاستمرار في صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للطلبة حتى التخرج وان يكون تاريخ التخرج تاليا لتاريخ صدور القانون، كما الا يكون المتقدم ملتحقا بعمل داخل او خارج الكويت او الحصول على ترخيص او تصريح مزاولة عمل مهني او ممارسة نشاط تجاري، علاوة على عدم التقاضي اي مساعدة او راتب من اي جهة حكومية من ذات طبيعة المكافأة.

من جانب آخر، أقامت الهيئة عبر تطبيق زووم جلسة إرشادية بعنوان «نحو مستقبل وظيفي أفضل» تستهدف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، والتي تضمنت المهارات المكتسبة والسرية الذاتية ومعرفة أهم الاسرار لاجتياز المقابلة الوظيفية.

