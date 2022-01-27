«البلدي» يناقش تسمية المدن والشوارع في جلسة الأحد

وطن النهار

وجه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الأمانة العامة للمجلس لتوجيه دعوات بشأن عقد جلسة غير عادية الأحد المقبل.

وسيشمل جدول أعمال الجلسة غير العادية 5 بنود، بحيث سيناقش المجلس 4 لوائح، وهي مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، ومشروع تعديل لائحة مظلات ومواقف السيارات، ومشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، ومشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الاعلانات، فضلاً عن جدول أعمال جلسة المجلس البلدي التي كانت مقررة الاثنين الماضي الموافق 24 يناير.

من جانب آخر، استقبل رئيس المجلس البلدي صباح امس د. صالح الخروصي سفير سلطنة عُمان الشقيقة لدى الكويت.

