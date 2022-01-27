«هيئة التدريس»: اختيار العمداء بعيداً عن المحسوبية

وطن النهار

أوضحت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أنه ومع تعطيل أعمال لجنة اختيار مدير الجامعة ونظرا لحساسية المرفق التعليمي ومعاناته من الآثار السلبية الناتجة عن عدم تسكين هذه الشواغر في المناصب القيادية في منصب عميد وما دونه، فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس تناشد وتطالب بسرعة تسكين هذه المناصب لاسيما أن منصب مدير الجامعة بات محصنا من أي طعون أو شبهات قانونية، وذلك لصدوره من قبل مجلس الوزراء، ما يعتبر اعترافا وتحصينا لشاغر هذا المنصب، وعليه فإن أي قرارات تصدر به ومن خلاله وبواسطة مجالسه المختلفة فإنه لا تثريب ولا حرج من أن يتم تسكين المناصب القيادية وفقا للآليات واللوائح الداخلية وقانون الجامعات الحكومية، علما أن لجان اختيار عمداء الكليات لا تخضع لاختيار المدير بحسب قانون الجامعات الحكومية.