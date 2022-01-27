حريق في العارضية أودى بحياة هندية وأصاب 4 آخرين

وطن النهار

أسفر حريق منزل في العارضية عن وفاة وافدة من الجنسية الهندية جراء القاء نفسها من الدور الثاني بعد اندلاع حريق في المنزل كما اصيب 3 اطفال ووالدتهم باختناق وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن حريق منزل في منطقة العارضية أسفر عن وفاة عاملة وإصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم بالاختناق، واوضحت الادارة بالتفاصيل بأن بلاغاً ورد الى إدارة العمليات المركزية يفيد عن اندلاع حريق تسبب في احتجاز مواطنة و3 من أطفالها وعاملة، وعلى إثره هرعت فرق الإطفاء من مراكز العارضية وجليب الشيوخ وتبين أن الحريق في الدور الارضي والعاملة قد ألقت بنفسها من الدور الثاني قبل وصول فرق الإطفاء للموقع ما تسبب بتعرضها لإصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى وتوفيت هناك، فيما شرعت فرق الإطفاء بإنقاذ المحتجزين وتسليمهم للطوارئ الطبية وتمت السيطرة على الحريق وإصابة أحد ضباط الإطفاء بحروق في اليد.

وقد باشرت ادارة تحقيقات الحوادث التابعة لقوة الإطفاء العام بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

