المباحث ألقت القبض على 19 مخالفاً لقانون الإقامة

وطن النهار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتبين وهميين، و(9) أشخاص مخالفين لقانون الإقامة، بالإضافة إلى التعامل مع شكوى إيواء لأشخاص مطلوبين قانوناً. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عمليةالضبط جاءت في إطار الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية من ضبط المخالفين والخارجين عن القانون. كما قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بحملة تفتيشية على شركات النقل العام والباصات في منطقة المهبولة، وأسفرت عن ضبط «19» شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، وأشارت الإدارة أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأكدت استمرار الحملات الأمنية والتفتيشية في جميع مناطق البلاد، لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين قضائياً، ومخالفي قانون الإقامة.