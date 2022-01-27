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وطن النهار

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«الداخلية»: لا مراجعة إلا بموعد من «سهل» أو «متى»


ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وحماية للمنظومة الصحية في البلاد وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، فان الادارة العامة لمراكز الخدمة مستمرة في استقبال المراجعين خلال المرحلة الراهنة في جميع مراكزها على مستوى البلاد خلال مواعيد الدوام الرسمي، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الـ 9:00 صباحا حتى الـ 1:00 ظهرا والفترة المسائية من الـ 3:00 حتى الـ 7:00 مساء. واكدت انه لن يتم استقبال اي من المراجعين دون الحصول على موعد مسبق من خلال موقع وزارة الداخلية او تطبيق «سهل» او منصة «متى» ما عدا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. واوضحت اهمية الالتزام بالمواعيد خلال ساعات الدوام الرسمي، مشددة على ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية ولبس الكمام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


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