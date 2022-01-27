وزير الدفاع.. أهل «الثقة»

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ حمد الجابر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 18/1/2022م وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسه مجلس الأمة امس سائلا سموه المولى -تعالى- أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ حمد الجابر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة امس مبتهلا سموه إلى الباري -عز وجل- أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

وكان مجلس الأمة جدد الثقة امس في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم رفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ان ثقة مجلس الأمة به تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية مؤكدا انه يضع دائما في عين الاعتبار مايقدمه النواب من ملاحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات.

وأعرب وزير الدفاع في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة عقب تجديد الثقة به عن الاعتزاز لتجديد الثقة به من ممثلي الأمة وصوت شعبها الحر الأبي الذي نص الدستور على سيادته وجعله مصدرا لجميع السلطات والذي لمس تعاطفه وتأييده «الكبير» لما طرحه خلال جلسة الاستجواب.

وأضاف ان هذه الثقة تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية التي كلفها به سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء كما أنها تزيد من إصراره وعزمه على المضي قدما في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وبين «أقف أمام الأمة للمرة الثانية خلال أيام احتراما للدستور وحق الامة في الرقابة مثمنا مواقف جميع الأعضاء المؤيدة لموقفنا والمعارضة ضمن إطار وحدود الممارسة الدستورية وأجد من الملائم أن أؤكد لكم أنني لن أكون في يوم حاميا للفساد أو مدافعا عن الفاسدين بل إنني سأقف دائما مع كل جهد أو توجه لإصلاح أي خلل ومعالجة كل قصور مبديا كل صور التعاون الممكنة مع المجلس في جميع المسائل التي يجيز الدستور التعاون بشأنها».

وتقدم بهذه المناسبة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وبالغ العرفان لأبناء الشعب الكويتي الذين غمروه بصادق دعائهم وكريم مشاعرهم عبر دعمهم الذي لمسه منه تأييدا ومؤازرة لموقفه قائلا ان «هذه المشاعر إنما هي دين في عنق كل مسؤول كويتي».

وأعرب عن الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونواب مجلس الأمة الذين منحوه فرصة مواصلة العمل والعطاء لخدمة بلدنا المعطاء.

وعبر عن خالص التقدير والامتنان لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء «على ما قدموه لي من دعم ومساندة وتعاون هي محل اعتزاز وفخر».

وقال «أود أن أؤكد للجميع أن الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور الذي اختاره الشعب واتخذه سراجا ينير له دروب العمل والبذل والعطاء وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وعليه فإننا دائما نضع في عين الاعتبار مايقدمه الأعضاء من ملاحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات تهدف إلى تحقيق الخير للبلاد والعباد وتسهم في ترجمة الرؤية والتوجيهات السامية للقيادة الحكيمة».

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتصويت عليه.

وتحدث نائبا مجلس الأمة شعيب المويزري وحمدان العازمي كمؤيدين لطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حين تحدث النائبان الدكتور عبدالله الطريجي والدكتور خالد العنزي كمعارضين للطلب وذلك في جلسة المجلس الخاصة امس.

وقال النائب شعيب المويزري الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان هناك «فسادا ظاهرا ومعلنا» والاستجواب لم يكن شخصيا للوزير فإدارة الوزير «سيئة» والاستمرار في هذا الأداء «السلبي» أمر مرفوض مؤكدا في الوقت ذاته «عدم التشكيك في الذمة المالية للوزير».

وأشار المويزري على حد قوله إلى «وقوع ظلم لحق بعدد كبير من الضباط في الجيش» و«تجاهل وزارة الدفاع الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة».

ورأى ان الوزير مسؤول عن «صفقة طائرات كاراكال ووجود عمولات في الصفقة» وذلك لعدم قيامه بواجباته على النحو المطلوب.

من جانبه قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة ان وزير الدفاع أصدر قرارا يتماشى مع الفتوى الشرعية بشأن دخول المرأة للسلك العسكري كما أنه أجاب على نسبة 80 بالمئة من الأسئلة البرلمانية ما يؤكد تعاونه مع النواب.

وأضاف الطريجي ان الوزير «أحال ضابطين اثنين إلى النيابة العامة من أقربائه علاوة على كل ما يخص قضية يوروفايتر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة».

ورأى ان وزير الدفاع يعمل للمصلحة العامة و«يجب ألا تطرح الثقة بالوزراء الاصلاحيين» داعيا النواب إلى مراجعة مواقفهم.

من جانبه قال مقدم الاستجواب ومؤيد طرح الثقة بالوزير النائب حمدان العازمي ان «ما جاء في الفتوى الشرعية بشأن ارتداء الحجاب كشرط لالتحاق المرأة بالسلك العسكري ستقوم المحكمة الدستورية بإلغائه وذلك لوجود تمييز وتفرقة بين النساء».

وأضاف العازمي انه عرض في جلسة الاستجواب وفق المستندات عدم حصر الاستجواب على التحاق المرأة بالسلك العسكري مشيرا إلى «وجود مخالفات من قبل ديوان المحاسبة تثبت تقاعس وزارة الدفاع عن أداء دورها إضافة إلى وجود نقص في قطع غيار بعض المعدات والأجهزة العسكرية».

كما أعرب عن الاستغراب لربط بعض النواب موقفهم من استجواب وزير الدفاع بالقضية الإسكانية قائلا: «للأسف ان التنمية ومصالح المواطنين لا تنجز إلا تحت الضغط بهدف حماية الوزير من طرح الثقة».

بدوره أكد النائب الدكتور خالد العنزي الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة أهمية احترام آراء النواب المخالفين لطرح الثقة بوزير الدفاع. وأشار العنزي إلى عدم تدرج النائب المستجوب في استخدام الأدوات الرقابية كما رأى ان الفتوى الشرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «صحيحة».

