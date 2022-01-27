استبعاد المشاريع غير المجدية من سباق «التنمية»

مال وأعمال

توقعت مصادر مطلعة لـ «النهار»، أن تشهد المشاريع الاستراتيجية المدرجة في خطط التنمية تصفية لغير المجدي منها اقتصادياً وغير المتوافق مع رؤية كويت جديدة 2035، لافتة الى أن عدداً من المشاريع الاستراتيجية تم وضعها في خطط تنموية سابقة ولم تشهد أية إنجازات تذكر.

ولفتت المصادر ذاتها الى أن تلك المشروعات تم إنفاق الملايين عليها في شكل استشارات اقتصادية متنوعة كلفت المال العام للدولة الملايين ولم تشهد نسب الإنفاق عليها أية تغيرات ملموسة.

وبينت أن مشروعات كثيرة تجمدت نسب الإنفاق عليها ومنها مشروع مترو الكويت الذي لم يتم التحرك عليه بشكل عملي، ولم يتعد المشروع حاجز الدراسات الاستشارية التي أجريت عليه.

وقالت إن تكاليف الدراسات والاستشارات التي يتم إجراؤها من قبل جهات حكومية باتت لا جدوى منها، خاصة وأن هناك قرابة 17 مشروعاً استراتيجياً، لم تشهد بعضها انجازات تذكر مقارنة بالفترة السابقة عليها، فيما لم يتجاوز نسب انجازها الكلي حاجز 1.5 في المئة طوال عامي 2020/2021 و2021/2022.

وذكرت أن من بين الأمور التي تدفع الحكومة لإعادة النظر في كل المشاريع المدرجة في خطة التنمية ما يتعلق أن مرحلة إنجاز تلك المشروعات لم يشهد أية تغييرات حتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 والتي سجلت درجة صفرية، فيما استحوذت المشاريع تحت التنفيذ والتحضير 87 في المئة من إجمالي المشروعات المدرجة في الخطة، فيما ظلت عند حاجز 6 في المئة دون تغيير وفق البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وفي سياق متصل، وفي إطار السعي لتطوير وتعزيز تواجد القطاع الخاص في المشاريع التنموية المتنوعة، تتجه الكويت لطرح شبكة اتصالات أرضية وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تأتي بعد الإعلان عن طرح عقود أملاك الدولة المنتهية بطريق المزاد العلني أمام المتنافسين والراغبين في إدارة تلك الاملاك.

كما قامت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاستئناس بالرؤى الفنية للخبراء والمتخصصين في قانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل دوره في خطة التنمية من ناحية، حيث من المتوقع بلورة رؤى تلك الجهات بغرض إجراء تعديلات مرتقبة على القانون.

