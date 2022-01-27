البورصة ستبدأ في التقاط أنفاسها مع ثقة «الأمة» في وزير الدفاع

مال وأعمال

واصلت البورصة سقوطها في ختام جلسة الامس للجلسة السابعة على التوالي رغم التوقعات ان تلتقط الاسهم انفاسها مع حصول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر على ثقة مجلس الأمة في الاستجواب الذي تمت مناقشته امس والذي ساهم في اكتساء المؤشرات في بداية الجلسة باللون الاخضر الا انه مع عمليات البيع العشوائي على عدد من الاسهم القيادية عادت البورصة في نهاية الجلسة الى نقطة الصفر ليفقد مؤشر السوق العام 4?4 نقاط ليبلغ مستوى 7312?59 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?06 في المئة.

وتراجعت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 26 مليون دينار دينار وبنسبة 0.10 في المئة، لتنخفض من 42,997 مليار دينار إلى 42,971 مليار دينار،وقد تم تداول 206?9 مليون سهم عبر 9305 صفقة نقدية بقيمة 44?8 مليون دينار (نحو 143?3 مليون دولار).

ويري محللون ان السوق يترقب بدْ سلسلة نتائج نهاية عام 2021 والتي افتتحت بنتائج جيدة لبنك الكويت الوطني وبنك بوبيان مما يعطي مؤشرات بان نتائج هذا العام ستكون جيدة بعد الخروج من تداعيات الجائحة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24?9 نقطة ليبلغ مستوى 6015?67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?42 في المئة من خلال تداول 153?2 مليون سهم عبر 5371 صفقة نقدية بقيمة 20?2 مليون دينار (نحو 64?6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 17?06 نقطة ليبلغ مستوى 7972?35 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?21 في المئة من خلال تداول 53?7 مليون سهم عبر 3934 صفقة بقيمة 24?6 مليون دينار (نحو 78?7 مليون دولار).في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 21?4 نقطة ليبلغ مستوى 6280?37 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?34 في المئة من خلال تداول 84?12 مليون سهم عبر 2470 صفقة نقدية بقيمة 9?4 ملايين دينار (نحو 30 مليون دولار).

