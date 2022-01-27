الناصر والسبيعي رئيسان لفرق المبيعات في التسويق العالمي لمؤسسة البترول

مال وأعمال

أصدر العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية عبدالناصر الفليج تعميما اداريا وتنظيميا يقضي باجراء بعض التغيرات الوظيفية في القطاع، متمنيا من جميع العاملين التعاون مع المترقين حديثا في مهام اعمالهم المنوطة لهم.

وجاء في التعميم الذي وزعت نسخة على نواب العضو المنتدب والمدراء ورؤساء الفرق وكل العاملين في القطاع وحصلت «النهار» على نسخة منه ان تتم ترقية أنور احمد الناصر ليشغل منصب رئيس فريق مبيعات ويكون مسؤولا امام مدير مبيعات زيت الوقود والمنتجات الخاصة ووقود السفن. وشمل التعميم ترقية محمد عبدالله السبيعي ليتولي منصب رئيس فريق مبيعات ويكون مسؤولا مباشرة امام مدير مبيعات النافثا والبنزين والغاز المسال.

