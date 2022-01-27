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أميركا أفرجت عن 13.4 مليون برميل نفط من الاحتياطي


أفرجت الولايات المتحدة عن 13.4 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام، وذلك ضمن خطة إدارة «جو بايدن» لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار التي سجلت أعلى مستوى منذ 2014. وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنه تم إقراض النفط لسبع شركات -وذلك ضمن الخطة المعلنة مسبقًا- في ثاني أكبر سحب من المخزون الاستراتيجي للنفط على الإطلاق. وبموجب تلك الخطوة، وصلت كمية النفط التي تم سحبها من الاحتياطات الاستراتيجية إلى مستوى قريب من 40 مليون برميل. وكشف «بايدن» في نوفمبر عن خطة لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وذلك ضمن جهود مشتركة مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لخفض الأسعار.


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