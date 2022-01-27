العالم يتجه نحو أزمة طاقة حادة

مال وأعمال

أصدر ساكسو بنك، المنصة المختصة في مجالات التداول والاستثمار الإلكتروني، توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2022، بما في ذلك الأفكار التجاريّة التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكليّة التي تؤثر على المستثمرين والأسواق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، تحدث ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك، عن التوقعات الفصلية للربع الأول من العام قائلاً: «أدركنا، منذ أواخر عام 2020، أنّ الاقتصاد الحقيقي الصغير عاجزٌ عن تلبية طموحات الأجندات الاقتصادية والمالية للحكومات والمصارف المركزية.

