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«غولدمان ساكس» يحذر من قرار عنيف للفيدرالي


حذر استراتيجيو غولدمان ساكس من تزايد خطر حدوث «صدمة النمو» على الأسهم، نتيجة التشديد النقدي الحاد لترويض التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يكون له في النهاية آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، مما يضر الأسهم. يأتي ذلك، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يشير إلى رفع سعر الفائدة في مارس. ويشير مصطلح «صدمة النمو»، إلى تغير كبير في أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، أو نسب التوظيف، أو التضخم، عن معدلات تم اعتبارها طبيعية لسنوات، ما يتسبب في تأثير صادم للأنشطة الاقتصادية وأرباح الشركات، وبالتالي أسعار الأسهم. وكتب المحلل في غولدمان ساكس، كريستيان مولر جليسمان في مذكرة بعد جلسات يوم الاثنين المثيرة للأسواق الأوروبية والأميركية: «هناك خطر أن تؤدي صدمة أسعار الفائدة إلى حدوث صدمة نمو». «هذا الخطر يبدو أعلى، حيث إن ضغوط التضخم أعلى بكثير مما كانت عليه منذ الثمانينيات»، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»،.


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