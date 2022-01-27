أسعار النفط ارتفعت قليلاً بسبب توترات أوكرانيا

مال وأعمال

ارتفع سعر خام برنت بعض الشيء إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى تنامي المخاوف من نقص المعروض في حين جنى المستثمرون الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبيانات مخزونات النفط الأميركية.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط عندما شنت ميليشيا الحوثي هجوما صاروخيا على قاعدة في الإمارات تستضيف قوات أميركية. وذكر مسؤولون أميركيون وإماراتيون أن صواريخ أميركية طراز باتريوت أحبطت الهجوم.

وقال مدير عام الأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا «اتجاه السوق نحو النزول محدود بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له البنية التحتية في الإمارات»، ورجح أن يواصل النفط ارتفاعه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.1 في المئة إلى 88.33 دولاراً للبرميل بعدما قفزت 2.2 في المئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.1 في المئة إلى 85.48 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت 2.8 في المئة أمس.

