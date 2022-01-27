«بيتك تكافل»: خدمة التأمين الشامل على المنازل تغطي آثار الغرق والتلف

مال وأعمال

صرح عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيتك للتأمين التكافلى «بيتك تكافل» قتيبة النصف، بان برنامج «التأمين المنزلي الشامل» يوفر تغطيات ضد تعرض المنازل للغرق او التلف ومن أَضرار اخرى قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية تؤدي إلى تلف المسكن وتضرره محتوياته، شاملا احداث العواصف والاعاصير والفيضانات والامطار الغزيرة، وذلك حماية للمباني السكنية ومحتوياتها ضد أي حوادث، ويتاح الاشتراك فى المنتج حاليا من خلال موقع الشركة على الانترنت او التطبيق الخاص بها. وطبقا للتغطيات التأمينية، فان منتج «التامين المنزلى الشامل» قد تصل تغطياته الى 500 ألف دينار، باقساط سنوية تبدأ من 25 دينار الى 500 دينار، حسب حجم التغطيات، حيث يعبر المنتج عن جهود الشركة لتقديم خدمات تلبي احتياج المجتمع وتعزز محفظتها التأمينية لتشمل مجالات متنوعة وثيقة الصلة باهتمامات وحياة العملاء اليومية وبتغطيات تأمينية منافسة من شانها تدعيم الحصة السوقية.

واضاف النصف : «التأمين المنزلي الشامل» برنامج معتمد من الهيئة الشرعية يوفر الحماية طبقا للتغطيات التأمينية الممنوحة وحسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين، مشيرا إلى أن وثيقة التأمين المنزلي الشامل تتضمن مجموعة من التغطيات التأمينية الاساسية مثل: الحريق والانفجارات والصواعق والزلازل والعواصف والفيضانات، والشغب والاضرار العمدية، او طفح خزانات المياه او الاجهزة او المواسير، الارتطام او الاصطدام بالمنزل، بالإضافة إلى التغطيات الخاصة مثل السرقة والمسؤولية اتجاه الغير، واتجاه خدم المنازل ومحتويات الثلاجة والادوات الصحية والزجاج، بالاضافة الى الايجار والمصاريف الاضافية للسكن البديل، والمستندات المطلوبة لوثيقة التامين تشمل الاوراق الثبوتية وشهادة بقيمة البناء وقيمة محتويات المنزل.

اما عن إجراءات التعويض، فهناك بعض الخطوات التي يجب على المشترك اتخاذها في حال وقوع حادث ومن أهمها أن يتخذ المشترك الإجراءات اللازمة لتقليل حجم الخسائر والأضرار للمحافظة على الممتلكات التي أصابها التلف أو التي ظلت سليمة، ويجب على المشترك أن يبلغ شركة التأمين فور وقوع الحادث وتمكينها من تقدير الخسائر، وتمكين شركة التأمين أو ممثليها من معاينتها وفحصها، مع تقديم جميع المستندات المطلوبة لتبين أسباب الحادث والظروف المحيطة به وكلفة الإصلاحات، حتى تتمكن الشركة من تقييمها ودراستها وتعويض المشترك بما يتناسب مع شروط وبنود الوثيقة الخاصة بالمشترك. ويؤكد المنتج استمرار الشركة في تطوير وثائقها للتأمين، وادخال تعديلات مبتكره عليها، لتحقق المزيد من المزايا للفرد والعائلة والمجتمع، كما تم اعادة هيكلة اسعار الوثائق لتحقيق مزيد من التنافسية والملائمة مع إمكانيات وقدرات شرائح العملاء المختلفة، وقد تم زيادة البرامج لتتناسب مع جميع الشرائح، حيث تواصل شركة «بيتك تكافل» سعيها الدائم لخدمة عملائها واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق ذلك، بما يعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل عام، وفي سوق التأمين التكافلي بشكل خاص، عبر الاستمرار بسياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل

