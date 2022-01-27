«اتحاد الاستثمار» عقد الاجتماع الأول لـ «الوساطة المالية»

مال وأعمال

صرح رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أنه وفي إطار مواصلة الاتحاد لتفعيل رسالته الرامية إلى المساهمة في تطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية في الكويت، وتهيئة المناخ الملائم للدور التنموي المؤثر في الاقتصاد الكويتي الذي تقوم به الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، والتي يمكنها الانضمام لمظلة الاتحاد باختلاف أنشطة تلك الشركات.

ومن منطلق استشعار الاتحاد ومتابعته للتطورات الاقتصادية والمالية وانفتاح الأسواق العالمية واتساع النشاط الاقتصادي وتنوعه، سعى الاتحاد منذ عام 2016 إلى تعديل نظامه الأساسي ليسمح باستقطاب الأطراف الفاعلة في الأسواق المالية في عضويته، ومن أهم تلك الأطراف شركات الوساطة المالية، والتي يعتبر عملها ضرورة حيوية للتطور. إن سعي الاتحاد أدى في أواخر عام 2021 عن انضمام عدد من شركات الوساطة المالية لعضوية الاتحاد، ومن ثم بادر مجلس إدارة الاتحاد باتخاذ قراره بتاريخ 22/01/2022 لإنشاء لجنة لشركات الوساطة المالية بالاتحاد، والتي تضم ممثلين لشركات الوساطة الأعضاء في الاتحاد، وهم: عبدالله حسين الرومي - نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلاقات العامة والقانونية لشركة الشرق للوساطة المالية، فيصل محمد الدريعي - مدير عام شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية، محمد ناصر الغملاس - نائب الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، وهاني ثابت مكله - الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة الوسيط للأعمال المالية. وعلى ذلك، عقدت لجنة الوسطاء بالاتحاد اجتماعها الأول بتاريخ 23/01/2022، وأكد صالح السلمي على أن الهدف من إنشاء لجنة لشركات الوساطة المالية يتخطى مجرد إيجاد منبر مشترك لتلك الشركات، إذ يهدف إلى دعم الوسيط المالي، لما لهذا الوسيط من دور مؤثر في أسوق الاستثمار والمال، وتشجيعه على الأخذ بأسباب وبأدوات استثمارية متطورة وفعالة، وتماشياً مع معالم التطورات في الأسواق العالمية، لا سيما من حيث التركيز على تحقيق مفهوم الوسيط المؤهل، وبما يسهم في جعل الكويت مركزاً مالياً مرموقاً في دول المنطقة، وهو ما يمثل أحد أهم جوانب رسالة الاتحاد.

كما تضمن الاجتماع عرضًا لعدد من الدورات التدريبية التي يمكن للاتحاد تقديمها إلى الوسطاء للمساهمة في رفع كفاءة العاملين في شركات الوساطة المالية وخاصة الشهادات التأهيلية والمهنية المطلوبة لعمل الوسيط. كما عبر السلمي عن أهمية انضمام جميع شركات الاستثمار والوساطة المالية غير الأعضاء في الاتحاد لعضويته لتعزيز قوته كمنصة فاعلة تتمتع بدور حيوي وسعي دؤوب يصب في صالح كل الأطراف المعنية في الكويت وصولاً إلى الصالح العام للاقتصاد الوطني.

