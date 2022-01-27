«برقان» أطلق كرنفال «الأونلاين» لبرنامج المكافآت

مال وأعمال

أطلق بنك برقان حملة كرنفال الأونلاين الترويجية الجديدة لبرنامج المكافآت. وتهدف الحملة إلى منح العملاء الحاملين لبطاقات برقان الائتمانية فرصة مضاعفة نقاطهم في برنامج المكافآت عند استخدام بطاقاتهم للدفع عند التسوق عبر الإنترنت. وتؤكد هذه الحملة التزام البنك المستمر بإثراء تجربة العملاء المصرفية بمجموعة متميزة من المزايا الحصرية والمكافآت المتجددة.

وخلال فترة الحملة التي تمتد من 27 يناير حتى 10 فبراير 2022، سوف يحصل حاملو بطاقات بنك برقان الائتمانية على ضعف نقاط المكافآت أو الأميال في برنامج المكافآت عند استخدام أي من بطاقات البنك الائتمانية في التسوق عبر المواقع الالكترونية محلياً أو دولياً. وصرّح ساكت جاجو، رئيس إدارة البطاقات لقطاع الخدمات المصرفية في بنك برقان قائلاً « يتوجه الناس الآن أكثر من أي وقت مضى نحو الشراء عبر الإنترنت وذلك لطلب الطعام أو التسوق أو الحجز لمختلف الأنشطة أو العطلات. لذلك نظّمنا كرنفال الأونلاين لتقديم قيمة مضافة مميزة على استخدامهم لبطاقات بنك برقان الائتمانية في أي عملية شراء عبر الانترنت خلال فترة الكرنفال ومنحهم الفرصة للاستفادة بأقصى قدر ممكن من تجربتهم المصرفية عبر الإنترنت، مع مكافآت ومزايا إضافية مصممة خصيصاً لتناسب أسلوب حياتهم العصري».

تجدر الإشارة إلى أن برنامج مكافآت بنك برقان هو برنامج ولاء مميز تم تصميمه لتعزيز التجربة المصرفية للعملاء من خلال منحهم مجموعة واسعة من خيارات المكافآت والمزايا التي تشمل الاسترداد النقدي وشراء تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والتسوق في المتاجر باسترداد قيمة النقاط والحصول على قسائم شراء، والعديد من المزايا الأخرى.

