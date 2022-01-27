14.42 مليار دولار حجم صادرات البرازيل للدول العربية

مال وأعمال

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن تسجيل الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية نمواً بنسبة 26.1% لتنهي هذه الدول مجتمعة العام الماضي كخامس أكبر وجهة للصادرات البرازيلية، وكخامس أكبر مصدر للبرازيل، وشهد الميزان التجاري للبرازيل مع الدول العربية نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث نجح الجانبان في استعادة زخم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأفادت الإحصائيات الرسمية بأنّ واردات البرازيل من الدول العربية بلغت 82.8%، فيما أظهرت المبادلات التجارية بين الجانبين نمواً بنسبة 44.3%. واستطاعت البرازيل خلال العام الفائت تسجيل أرقام قياسية على الصعيد التجاري مع الدول العربية، حيث بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية خلال العام 14.42 مليار دولار، وهي الأكبر منذ العام 2012. كما بلغت واردات البرازيل من الدول العربية خلال العام الماضي 9.82 مليارات دولار، وهي الأكبر منذ العام 2014، أما قيمة المبادلات التجارية لعام 2021 فبلغت 24.25 مليار دولار، وهي الأعلى منذ العام 2014. وتشير التوقعات إلى استمرار مسار النمو خلال العام الحالي، مع مواصلة الانتعاش التجاري وزيادة الطلب من قبل المستهلكين.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «يشهد حجم التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية نمواً متواصلاً نتيجة العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط الجانبين، والحرص المشترك على تمتين الروابط التاريخية، بالإضافة إلى تركيز الغرفة على بناء وتعزيز العلاقات مع الحكومات ورابطات التجارة والأعمال، ودعم المحادثات لعقد المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنويع الصادرات والعمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية القائمة على الرقمنة السريعة. ونحرص من جانبنا على تعزيز التواصل بين الشركات الناشئة البرازيلية والعربية، بما يصب في خدمة جهود مضاعفة فرص التوسع في الأسواق المستهدفة. كما تشمل أجندة الأعمال الخاصة بنا أيضاً الترويج للسلع البرازيلية المتوافقة مع معايير الحلال، فضلاً عن التركيز على الأعمال الثقافية، والمساهمة في دعم المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة البرازيلية العربية». وأضاف شحفة: «في إطار عملنا على تطوير التعاون التجاري بين الدول العربية والبرازيل، نتطلع إلى تعزيز التنوع التجاري، الذي يتمحور في الوقت الحالي حول تصدير السلع الزراعية من الجانب البرازيلي، والمنتجات النفطية من الجانب العربي.

