23 مليار دولار الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط

مال وأعمال

ستظل السعودية أكثر أسواق الأسهم ازدحاماً في الشرق الأوسط، حتى مع قيام الإمارات بدفع مزيد من الشركات للاكتتاب العام، وفقاً لـ «بلومبيرغ»، نقلاً عن مجموعة «غولدمان ساكس غروب إنك»، ووصف جون ويلكنسون، رئيس أسواق رأس المال في الأسواق الناشئة في البنك، ومقره لندن، عام 2021 بأنه «عام متميز» للخليج العربي، وأضاف أن العروض العامة الأولية التي قدمتها «أكوا باور»، و«حلول شركة الاتصالات السعودية» ومجموعة «تداول السعودية القابضة» في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عديد من الشركات الأخرى في أبو ظبي، أدت إلى دفع إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حوالي 23 مليار دولار.

وتصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إصدارات الاكتتاب عام 2021، حيث ظهر 15 من أصل 20 اكتتاباً أولياً في دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة في أسواق التداول الرئيسة والموازية، وفقاً لتقرير «كامكو إنفست».

وحسب تقرير «كاموكو إنفست»، فقد كانت السعودية هي المهيمنة من حيث عائدات الاكتتاب العام، واحتلت المرتبة الأولى في 62 في المئة من العروض عند حوالى 4.65 مليارات دولار عام 2021، وتصدرت شركة «أكوا باور» السعودية للخدمات العامة بأكبر اكتتاب عام في المنطقة عام 2021، بعد أن حقق طرحها 1.21 مليار دولار.

وتميزت دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاكتتابات الأولية العامة خلال عام 2021، وبلغ عددها 20 اكتتاباً، مقابل سبعة في العام السابق، وتم دعم الأداء المحسن من خلال تقييمات السوق الثانوية وإشارات السوق العالمية الإيجابية من حيث الأداء والسيولة.

