تجمعات المقاهي الليلية.. ملتقيات فكرية وعملية ورياضية

الخميس Al wanees

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أجمع عدد كبير من رواد الكافيهات والمقاهي على أن الموضوعات الاجتماعية والعلمية والثقافية ومشاهدة مباريات كرة القدم تعد أبرز الأهداف للتردد على الكافيهات خصوصا عقب جائحة كورونا، مشددين على أن الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي أصبحا سمة صحية اجتماعة اكثر انتشارا وشيوعا بين جميع الشرائح في المرحلة الراهنة.

وأكدوا أن بعض الاجتماعات اليومية في الكافيهات لفئات من ذوي التخصصات العلمية تهدف لمناقشة موضوعات متخصصة، مشيرا الى ان مناقشة الموضوعات المختلفة تعزز من الادراك والفهم وتكوين رؤى حول المشكلات التي قد تواجه المجتمع وتعمل على طرح الحلول المقترحة لحلها.

وذكروا أن التواصل الاجتماعي واختيار الموضوعات الجيدة للتعامل معها يعزز من الروابط الاجتماعية، مؤكدين ان اختيار الاشخاص والموضوعات الذين نلتقي بهم ونستمع اليهم والى خبراتهم يعتبر ركيزة لحلول مشكلات عديدة في المجتمع، مؤكدين ضرورة الاختيار الافضل في كل شيء وفي حياتنا الاجتماعية والعملية.

وقال البعض إن جائحة كورونا مثلت عائقاً كبيراً لتحقيق طفرات اقتصادية، موضحين ان العالم تعامل مع الجائحة بسياسة فوضوية ادت الى كوارث اقتصادية في شتى مجالات الاقتصاد وكذلك في كثير من دول العالم، مشيرين الى ان الحلول التي فرضتها دول العالم في الاغلاق الكلي والجزئي واغلاق الطيران والمطارات كان خطأ فادحاً لعدد كبير من الدول كبدها خسائر اقتصادية طائلة.

أعمار متقاربة

قال مدير مستشفى خاص د. محمد لطفي إن الكافيه يمثل ملاذاً لشريحة كبيرة من المجتمع وخصوصا كبار السن والاصدقاء من الاعمار المتقاربة، موضحا ان رواد الكافيهات يكونون من شرائح مختلفة من السن وكذلك العادات والتقاليد في المجتمع.

اما فيما يخص الديوانية أكد د. لطفي ان الديوانية تمثل جواً اجتماعياً وعشائرياً للعديد من الاشخاص في مختلف الاعمار السنية، موضحاً ان الكافيه يمثل المكان المفضل لدراسة ومناقشة الموضوعات العائلية المختلفة بعيدا عن جو المنزل وكذلك يمثل مكاناً مميزاً لحل بعض المشاكل الخاصة لدى الكثير من الاشخاص.

واضاف د. لطفي أن الكافيه يجمع الاعمار المتقاربة الذين يجمعهم انسجام اكبر في الموضوعات والتوافق الفكري والعقلي الذي يدعم مناقشة موضوعات مختلفة تهم الجانب الشخصي والجماعي مثل الانجازات في العمل والطموحات. ولفت الى أن الكافيه يمثل جانباً مهماً لشريحة عشاق كرة القدم ومشجعي المباريات والنوادي الكبرى عالميا واقليميا ومحليا، مضيفا أن عدداً كبيراً من عشاق كرة القدم يضربون مواعيد للاجتماع ومشاهدة المباريات في الكافيه وهي تمثل نقطة مهمة للكافيه اجتماعيا كونها تمثل مركزا للتجمع حول هدف واحد لعدد كبير من الاصدقاء.

وذكر د. لطفي أن تغير الاجواء يمثل هدفا موحدا لجميع مرتادي الكافيه أو المقهى، مؤكدا أن خروج الطبيب من المستشفى الى الكافيه لا يمكن أن يكون الاجتماع للحديث عن الطب والاشياء التي تتعلق بالمهنة، موضحا أن اللقاءات في الكافيهات يهدف لكسر جمود العمل والدراسة والمنزل وغيرها من الموضوعات التقليدية.

وأشار الى أن اللقاءات في الكافيه تبعد الشخص عن طابع العمل، لافتا الى أن عدداً من الزملاء في مهن مختلفة كانوا يتفقون على عدد من الموضوعات والقضايا المختلفة لمناقشة تلك الموضوعات من بعض الحضور.

وقال إن الحديث بشكل مهني ومفصل يعطي إفادة كاملة وواضحة لجميع الحضور، خصوصا إذا كان هناك استماع جدي للحديث حول آراء أكثر من طرف لمحور المناقشة، خصوصا في الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية مثل الطبية وغيرها، مشيراً الى أن فوائد مناقشة الموضوعات المختلفة تعزز من الادراك والفهم وتكون رؤى حول المشكلات التي قد تواجهنا جميعا.

وافاد ان جائحة كورونا عززت من التواصل الاجتماعي بين شرائح المجتمع خصوصا في الفترة التي شهدت اغلاقا جزئيا وكليا، مؤكدا ان «كورونا» ساعدت الجميع على التواصل اجتماعيا مع الاقارب والاصدقاء الذي عملوا داخل المنزل.

وذكر أن التواصل الاجتماعي واختيار الموضوعات الجيدة التي نتعامل بها مجتمعيا عزز من الروابط الاجتماعية الفترة الماضية، مؤكدا ان اختيار الاشخاص والموضوعات الذين نجتمع بهم ونستمع اليهم تعتبر ركيزة في المجتمع الحالي، لاسيما ان كل شيء في الحياة له جانبان الجيد والرديء، ولذا يجب ان نركز في حياتنا على الاختيار الافضل في كل شيء.

تشابه الأفكار

وقال المعلم السابق وليد أشقر إن الذهاب الى الكافيه والاجتماع مع الاصدقاء بهدف تغيير الاجواء بعيدا عن المنزل والعمل، مؤكداً أنه خلال أوقات الكافيه يتم تناول كثيراً

من الموضوعات التي قد تكون عملية أو اجتماعية وقد لا يكون المنزل من الأماكن المفضلة للحديث فيها.

وأضاف اشقر أن الاجتماعات في الأماكن ذات الخصوصية مثل الكافيهات يستهدفها العديد من الأشخاص ذوي الميول والاتجاهات المتشابهة، موضحا أن الراحة النفسية وتشابه الميول تجمع كثيراً من شرائح الاشخاص في مختلف الاعمار وليس سناً معيناً.

ولفت الى أن رجال الأعمال يفضلون الحديث وعقد الاتفاقات في أماكن ذات خصوصية،لاسيما التي تعتمد على هدوء المكان وجودة الخدمة وتوافرها في أماكن قربه من اصحاب العمل.

وأشار الى أن الاجتماعات في المقاهي والكافيهات تعزز من الروابط بين الاصدقاء في مختلف الاعمار السنية، وخصوصا الامور الخاصة بين الاصدقاء.

كسر الجمود

وقال م. أبو الفداء اللبان إن كسر الجمود وتغيير الاجواء أحد أهم الدوافع التي تدفع رواد الكافيه للبعد عن العادات اليومية المتكررة، مشيرا الى ان بُعد الاشخاص عن بعضهم البعض لفترات طويلة يدفع الجميع لعقد اللقاءات المتكررة في الكافيه، موضحا ان لقاء الاصدقاء والخروج في لقاءات مختلفة يمثل ترابطاً اجتماعياً قوياً خلال الفترة الحالية.

ولفت اللبان إلى أن جائحة كورونا مثلت عائقاً كبيراً لتحقيق طفرات اقتصادية، مؤكدا ان العالم تعامل مع الجائحة بسياسة فوضوية ادت الى كوارث اقتصادية في شتى مجالات الاقتصاد وكذلك في كثير من دول العالم.

وذكر اللبان ان الحلول التي فرضتها دول العالم في الاغلاق الكلي والجزئي واغلاق الطيران والمطارات كان خطأ فادحاً لعدد كبير من الدول كبدها خسائر اقتصادية طائلة، مشيرا الى انه كان يجب التعامل مع تداعيات الجائحة بشكل افضل من ذلك.

