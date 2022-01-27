مريم المطرود: الكويتية تتمتع بحقوقها كاملة.. و«المساواة» يصعب تحقيقها

الخميس Al wanees

مريم المطرود فتاة كويتية طموحة وذات دور فعال في المجتمع، تخصصت في دراسة علم النفس وحصلت على شهادة البكالريوس وتمكنت من توظيف مجال تخصصها الدراسي في خدمة المجتمع من خلال موهبتها الادبية حيث تتميز بقدراتها الكتابية الروائية.

المطرود الفت ثلاثة كتب ابداعية ذات حس اجتماعي عاطفي تربوي تخوض فيها في حياة المرأة وقضاياها وتطلعاتها والمصاعب التي تواجهها حيث حمل اصدارها الاول اسم «مازلت بخير» اما الثاني فاطلقت عليه «غسق وشفق» (وشاء القدر) اما الثالث فكان «حب اسود»، واكدت ايضا الى ان المرأة في الكويت حصلت على حقوقها كاملة تقريبا ولكن الوصول الى مبدا المساواة مع الرجل امر يصعب تحقيقه. واشارت الى ان الكثير من مشاهير السوشيال ميديا توجهوا ايضا للكتابة ونشر كتب من غير محتوى او محتوى غير نافع، والمحزن ان لهم ايضا معجبين يتنافسون للحصول على اصداراتهم.

بالاضافة الى العديد من المحاور التي تحدثت حولها المطرود مع «النهار» من خلال اللقاء التالي:

القراءة أولا

ما العوامل التي ساعدت مريم على تطوير أدواتها..؟

القراءة أولا، لان القراءة هي الاساس الاول لتطوير النفس من جميع النواحي، بالاضافة الى البيئة التي تعيش فيها فهي مهمة جدا في ابراز الموهبة او في طمسها، إما ان تجد الشجيع او النقد والرفض.

هل واجهت مريم مكاسب او خسارة في مشوارها الادبي.؟

لله الحمد لا توجد اي خسارات، بالعكس من ذلك كسبت العديد من الصداقات والخبرات لكتاب متميزين واختلطت مع مجتمع راقٍ وايجابي.

دائما مسمى الروايات يحمل الكثير من الدهشة والمفاجآت، ما القناعة التي جعلت من مريم المطرود تصر على اختيار هذه المسميات «مازلت بخير» و«غسق وشفق» و«حب اسود» وجعلها مرايا عاكسة لإبداعها الانثوي؟

بالنسبة لرواية غسق وشفق تم تسليط الضوء على وضع المرأة العربية بشكل عام، تتحدث الرواية عن الصعوبات التي تواجهها المرأة عند اختيارها لحياتها وشريكها لهذه الحياة، والحرمان الذي تواجهه لاخذ حقوقها.

وايضا رواية حب اسود وما تحتويه من جانب نفسي بحت تحاول فيها فارس تحقيق العدالة المفقودة في قضيه مقتل خطيبته ليلى، من القاتل ومن الضحية رواية تحمل في طياتها الغموض والاثارة، رواية تتناول موضوعاً يخص الجانب النفسي في الحياة.

الخروج عن المألوف

التمرد الإيجابي ضرورة وميزة للكاتبة من أجل أن تترك بصمة في عالم الرواية للكتابة، فما رأيك بهذه المقولة؟

التمرد ليس بضرورة، بل احيانا الخروج عن المألوف وتقديم روايات جديدة لا تحتوي على فكرة مكررة هو ما يجعل الكاتب مميزاً.

هل اوجدت رابطا فعليا بين تخصصك الدراسي في علم النفس ورواياتك؟

اكيد، جميع رواياتي بها جانب نفسي كبير وتم توظيفه فيما يخدم الرواية.

الرواية النسائية

كيف تقيّمين الرواية النسائية في الكويت ودول الخليج؟

ممتازة جدا فهناك العديد من الاسماء النسائية البارزة والتي لها جمهور كبير من القراء.

دائما ما تتطرق الروائيات الخليجيات إلى صراع المرأة والرجل بصورة شديدة الحدة.. أين تقفين أنتِ في روايتك؟

بالطبع هناك صراع وهذا ماتم تسليط الضوء عليه في رواية غسق وشفق.

القصة القصيرة

هل كتابة الرواية يعني التخلي عن كتابة القصة القصيرة في المشهد الثقافي..؟

لا ليس بالضرورة ذلك.

الأدب يحتاج الى شجاعة ومواجهة حتمية مع المتلقي الى اي حد تصل هذه الشجاعة لديك وما دور الأسرة في توفير الدعم؟

دور الاسرة كبير جدا، ولله الحمد قدموا لي كل التشجيع وذللوا لي الصعاب، وتقديم المساعدة بشكل كبير، لهم كل الشكر.

اظهرت لنا برامج «السوشيال ميديا» مشاهير من نوع خاص يثيرون «ضجة» مزعجة وحتما مستفزة؟ كيف تجدين الإثارة المرئية التي تحدث في زوايا الوسائل أمام جيل مهووس بالصورة والأنا واللوك، يصول ويجول ويثرثر في كل شيء، ما تعليقك؟

للاسف نجد الكثير منهم قد اتجهوا ايضا للكتابة ونشر كتب من غير محتوى، والمحزن ان نجد لهم ايضا معجبين يتنافسون للحصول على اصداراتهم.

حقوق المرأة

هل تعتقدين ان المرأة الكويتية حصلت على حقوقها بالكامل، وتتمتع بمبدأ المساواة مع الرجل ام مازال الوقت مبكرا على ذلك؟

المرأة الكويتية تتمتع بحقوقها على ارض الوطن ولكن مبدأ المساواة من الصعب جدا تحقيقه.

كلمة اخيرة تودين قولها؟

كل الشكر لك استاذي الفاضل على هذا اللقاء، واشكر جميع الكتاب والكاتبات فهم اللبنة الاولى والاساسية في بناء جيل ومجتمع مثقف واعٍ.

