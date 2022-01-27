القيادة السياسية هنأت الهند وأستراليا بالأعياد الوطنية

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام استراليا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولأستراليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.

