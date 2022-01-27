المباركي: «الوطني لحقوق الإنسان» يعزز مؤسسات المجتمع المدني

أول النهار

قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم مبارك المباركي لدى اجتماعه باعضاء جمعية سوروبتمست الكويت «ان الديوان يولي اهمية كبيرة للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان».

واضاف قائلا: «ان اهتمام الديوان لا يقتصر على متابعة نشاط مؤسسات المجتمع المدني بل يمتد الى العمل على تعزيز قدرات هذه المؤسسات للتعامل مع آليات حقوق الانسان وتفعيل دورها في المجتمع».

ومن جانبها قالت رئيسة لجنة حقوق الاسرة بالديوان الوطني لحقوق الانسان المستشارة هدى الشايجي «ان الديوان يسعى بالمقام الاول الى توطيد علاقاته بمؤسسات المجتمع المدني سعيا منه لاكمال دوره المنوط به وكذلك الهدف من انشائه في مراقبة اوضاع حقوق الانسان وتعزيز الوعي المجتمعي بتلك القضايا».

واستطردت قائلة: «ان الديوان يولي اهتماما بالغا بقضايا المرأة لاسيما مايتعلق منها بالانتهاكات ويراقب ويرصد ما تتبعه الجهات المعنية من اجراءات تشريعية وتنظيمية في هذا الصدد، وكذلك يتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذه القضايا في اطار تكامل الادوار مايعزز قدرات الطرفين».

وسلطت رئيس جمعية سوروبتمست الكويت مي عبدالكريم الحجاج الضوء على قضية العنف الموجه ضد المرأة مؤكدة اهمية تضافر جهود جميع الجهات للقيام باكمل دور يحقق رفع الوعي حول حجم واشكال العنف المتعددة التي تتعرض لها النساء في مجتمعنا.

ومن جانبها ذكرت رئيسة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة بالجمعية د. آمار بهبهاني «ان دور الديوان والجمعية لابد ان يكون ضمن اطار عمل ومنهجية منظمة تتحقق بتفعيل اليات واضحة للتنسيق فيما بينهما، تأكيدا للاهداف المنشوده لكليهما في مجال التوعية المجتمعية».

