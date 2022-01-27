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أول النهار

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سفارتنا في الأردن تحذر المواطنين من تساقط الثلوج


أهابت سفارة الكويت لدى الأردن بالمواطنين الكويتيين المقيمين في المملكة اخذ الحيطة والحذر من المنخفض الجوي القطبي الذي يبدأ تأثيره مساء امس.
وحثت السفارة في بيان المواطنين الكويتيين على التقيد بتعليمات السلطات الأردنية عند التعامل مع المنخفض الجوي حيث من المتوقع هطول امطار غزيرة تؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط للثلوج وحدوث حالات تجمد وصقيع في عدد من المناطق بالمملكة.
ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الى التواصل المباشر معها عند طلب المساعدة على الخط الساخن رقم 00962793202020.
وكانت «أمانة عمان الكبرى» اعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض القطبي امس الأربعاء كما دعت الى عدم الخروج واستخدام المركبات عند تساقط الثلوج الا في حالات الضرورة القصوى واتباع اقصى درجات الحيطة والحذر.
ووفق النشرات الواردة من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية من المتوقع ان تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جدا من اصل قطبي تؤدي الى انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع هطول امطار رعدية وتساقط البرد والثلوج مساء فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن مستوى 800 متر عن سطح البحر في مناطق مختلفة بالمملكة.


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