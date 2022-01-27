6454 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أول النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 514826.

وقال المتحدث باسم «الصحة» د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 5198 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 464853، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.3 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2489 حالة.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 73 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 47484 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد- 19» إلى 408.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 31583، ليصبح مجموع الفحوصات 6750065، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 20.4 في المئة.

