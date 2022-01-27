«الائتمان»: استراتيجيتنا تتماشى ورؤية الكويت 2035

أول النهار

جاءت استراتيجية بنك الائتمان لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية وحماية كيان المجتمع، فيما عمل البنك على تعزيز مكانة بنك الائتمان الكويتي كمؤسسة حكومية رائدة تسعى لاكتساب ثقة المتعاملين مع ضمان تحقيق الاستدامة لأجيال قادمة وفق مجموعة من القواعد الراسخة تقوم عليها تعاملات الموظفين مع بعضهم البعض من جهة ومع المتعاملين من جهة اخرى، خاصة وانه جزء من الوطن والمجتمع وهدفه هو خدمة الكل والعمل من اجل الكويت والكويتيين لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية.

الاستدامة كانت الغاية من تأسيس الدولة لبنك الائتمان في ستينيات القرن الماضي هي ضمان الرعاية السكنية للمواطنين ووضع خطط بعيدة المدى لتوفير الامان الاجتماعي للاسرة الكويتية من خلال منح القروض العقارية وقرض الزواج، ويهدف البنك الى تهيئة بيئة عمل جاذبة صحية وفعالة وتحقيق رضى العملاء واكتساب ثقتهم الى جانب التحول الرقمي وتطوير قطاع الائتمان لتوفير الامان الاجتماعي للاسرة الكويتية وتحقيق الاستدامة للاجيال القادمة.

واستلهم البنك التوجه نحو الرقمنة في رؤية الكويت 2035 التي ارسى قواعدها سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وقد استوحى بنك الائتمان استراتيجيته المستقبلية من هذه الرؤية القائمة على ركائز اساسية تتمثل في الادارة الحكومية الفاعلة، والبنية التحتية المتطورة،والبيئة المعيشية المستدامة الى جانب رأس المال البشري الابداعي.

وكان بنك الائتمان في طليعة المؤسسات والهيئات الحكومية التي شرعت في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الى العملاء الكترونيا في مسيرة انطلقت عام 2013 واعتمادا على سواعد الكوادر الكويتية الشابة الطموحة حيث بدأت مرحلة التطوير والتغيير والتبسيط للتكنولوجيا الرقمية وقد تم بنجاح تأسيس بنية تحتية تكنولوجية صلبة نتج عنها خدمات الكترونية ميسرة ومبسطة لتصل نسبة الرقمنة في خدمات البنك الى 99 في المئة وبامكان المواطن الكويتي الاستفادة من الخدمات الكترونيا.

