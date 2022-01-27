الثقة.. حمد

الأولى

جدد مجلس الأمة الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي عبر اغلبية نيابية وصل عددها الى 23 نائبا مقابل اقلية معارضة عددها 18 واعتذار 3 نواب من الموالين المؤيدين للوزير الجابر عن عدم الحضور، وذلك في جلسة حذر فيها نواب من وجود اجندة لسحب الثقة من الوزراء الشيوخ، في حين لوح النائب شعيب المويزري باستجواب يعده لوزير الخارجية الشيخ د.احمد الناصر.

وقال وزير الدفاع بعد اعلان نتيجة التصويت لصالحه: أؤكد للجميع، أن الاستجوابات ليس فيها منتصر أومهزوم، فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور، الذي اختاره الشعب، واتخذه سراجاً يُنير له دروب العمل والبذل والعطاء، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وعليه فإننا دائماً نضع في عين الاعتبار، ما يقدمه الأعضاء من ملاحظات، وما يطرحونه من أفكار ومقترحات، تهدف إلى تحقيق الخير للبلاد والعباد، وتسهم في ترجمة الرؤية والتوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة.

واضاف الجابر: بهذه المناسبة، أتقدم بجزيل الشكر، وعظيم الامتنان، وبالغ العرفان، لأبناء الشعب الكويتي الأوفياء، الذين غمروني بصادق دعائهم، وكريم مشاعرهم، من خلال دعمهم الذي لمست منه تأييداً ومؤازرة لموقفنا، وهذه المشاعر إنما هي دينٌ في عنق كل مسؤول كويتي، معلقا: «تحرجونني بوقفتكم وياي وعمري ما انساها، والكويت برقبتي وان شاء الله تشوفون اللي يسركم».

واستطرد قائلا: كما أتقدم بالشكر الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وأعضاء مجلس الأمة، الذين منحوني فرصة مواصلة العمل والعطاء لخدمة بلدنا المعطاء.

وقال الجابر: يطيب لي في هذا المقام، أن أعبر عن خالص تقديري وامتناني لسمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء والزملاء الوزراء، على ما قدموه لي من دعم ومساندة وتعاون. بدوره قال النائب عبدالله الطريجي الرافض طرح الثقة ان من يقفون خلف الاستجواب يريدون اعدام الوزير سياسيا، والاحظ ان الوزراء الشيوخ مستهدفون في هذا المجلس، لكن الوزراء الشيوخ مو طوفة هبيطة راح نوقف معاهم ونساعدهم.

وأضاف: «وانا يا بو خالد اتشرف اني معاك ومو عشان انت حمد جابر العلي، لا.. عشان انك اصلاحي، وتسألون منو حمد، حمد اهو ولد جابر العلي ولا يبحث عن منصب، الشيخ جابر العلي انسحب من المشهد السياسي لاجل مصلحة الكويت وتوفي فقيرا ولم تلوث ايده».

وزاد: «الشعب الكويتي له دين برقبتك عندما منحك الثقة في استفتاء شعبي وسنقف لمن يقول راح نطيح الوزراء الشيوخ واحد واحد وعيب علينا ان يسقط الاصلاحي حمد جابر العلي واحنا موجودين». من ناحيته قال مقدم الاستجواب النائب حمدان العازمي: «الطريجي يقول اني وراي سراق المال العام.. وانا اقول اللي يدافع عن الوزير وراه تجار السلاح والعقار، وبعض النواب مو قادر يبر بالقسم، خل عندك الشجاعة انك تكون مع الوزير بدون ما تشكك، على الواحد ان يتحلى بالحياء، ومصامخ الروس تبي لها راس ولا كل راس للمصامخ مهيا».

بدوره أكد النائب الدكتور خالد العنزي الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة أهمية احترام آراء النواب المخالفين لطرح الثقة بوزير الدفاع.

وأشار العنزي إلى عدم تدرج النائب المستجوب في استخدام الأدوات الرقابية كما رأى ان الفتوى الشرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «صحيحة».

وقال: «لا يعيب الوزير او النواب بشأن الفتوى الشرعية وانا استغرب ان النائب يبي فتوى شرعية لحماية المال العام كما أنه لا يجوز ان يتم توجيه رسائل سياسية من خلال الاستجواب ولا اعرف ما هو الهدف من سيل الاستجوابات ولكن اعلم انه لحل مجلس الامة، خل يقول لنا اللي يبي حل مجلس الامة شنو برنامجك بعد الحل يمكن نتفق معاك، لما تكون هناك مساءلة حقيقية سنقف معكم، وأسألكم: كثرة الاستجوابات والجدال ما يعور قلبكم على الكويت، شوفوا دول الخليج وين وصلت ما تحترق قلوبكم».

من جانب آخر، من المرجح ان تذهب جلسة المتقاعدين الخاصة المقرر عقدها اليوم ادراج الرياح، اثر التنسيق الذي تم بين تجمع الدفاع عن المتقاعدين ورئيس مجلس الامة من اجل الوصول الى حلول واقعية.

المؤيدون

أيد طلب طرح الثقة بالشيخ حمد الجابر كل من: أحمد مطيع، اسامة المناور، بدر الملا، ثامر السويط، حسن جوهر، حمدان العازمي، حمود مبرك، خالد العتيبي، سعد الخنفور، شعيب المويزري، عبدالكريم الكندري، عبدالله المضف، فارس العتيبي، مبارك الحجرف، محمد المطير، مرزوق الخليفة، مهلهل المضف ومهند الساير.

المعارضون

عارض طلب طرح الثقة بوزير الدفاع 23 نائباً هم: مرزوق الغانم، أحمد الشحومي، أسامة الشاهين، بدر الحميدي، حمد الهرشاني، حمد المطر، خالد عايد، خليل الصالح، سعدون حماد، سعود بوصليب، سلمان الحليلة، صالح الشلاحي، عبدالعزيز الصقعبي، عبدالله الطريجي، عبيد الوسمي، علي القطان، فايز الجمهور، فرز الديحاني، مبارك بن خجمة، محمد الحويلة، مساعد العارضي، هشام الصالح، ويوسف الغريب.