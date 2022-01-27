الأمير ونائب الأمير هنآ وزير الدفاع: أداء متميز وكفاءة رفيعة

الأولى

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة الثلاثاء الماضي وتهنئته على نيله ثقة أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسه يوم امس سائلا سموه المولى -تعالى- أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أشاد فيها بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن الغالي وتهنئته على نيله ثقة أعضاء مجلس الأمة مبتهلا سموه إلى الباري -عز وجل- أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

